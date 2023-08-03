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【AI醫療】研究：AI輔助乳癌篩查　減放射科醫生工作量44%

科技 15:15 2023/08/03

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瑞典隆德大學（Lund University）有研究發現，通過AI輔助乳癌X光篩查，能協助放射科醫生工作量減少44%。（法新社）

癌症掃描分析是非常耗時的工作，惟很多國家都面臨放射科醫生短缺，影響檢驗的效率。瑞典隆德大學（Lund University）有研究發現，通過AI輔助乳癌X光篩查，能協助放射科醫生工作量減少44%，或有望解決人手不足問題。

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研究小組在2021至2022年期間，對80,033名瑞典婦女進行為期一年多的追蹤調查，被隨機分配進行AI乳癌篩查的39,996名患者中，有28%人在篩查中發現患癌。而接受傳統人手癌症篩查的其餘患者，則約有25%人檢測結果驗出癌症。

調查指出，通過AI輔助乳癌篩查的癌症檢出率，與傳統篩查方式的癌症檢出率接近，而不會有增加假陽性結果的風險，反映使用AI輔助X光篩查是安全。更重要的是，利用AI輔助乳癌篩查的放射科醫生，較採用傳統方法的醫生少看了36,886個篩查數量，使工作量大減44%。

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但該項目的研究員Kristina Lång表示，以上結果仍不能完全證實AI已經準備好在乳癌X光篩查應用，團隊還需了解將放射科醫生的專業知識與AI結合，是否有助發現傳統篩查經常漏掉的間隔癌症（Interval Cancer），以及該技術的成本效益。

責任編輯：陳卓賢

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