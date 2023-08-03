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【恒大危機】恒大物業復牌 股價跌一半 遭質押134億元存款全額撥備

股樓投資 14:47 2023/08/03

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繼恒大汽車（00708）復牌後，恒大系內的恒大物業（06666）周四（3日）復牌，公司宣布已履行各項復牌指引，而備受市場關注之134億元人民幣質押銀行存款，恒大物業未能與恒大集團（03333）達成償還方案，最終要進行全額撥備。

恒大物業今早開市報1.46元，較停牌前2.3元跌36.5%，之後股價進一步下跌，最低曾跌50.8%至1.13元，截至下午2時半，恒大物業報1.18元，跌48.7%，成交額4.7億元。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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復牌通告指出，已公布此前逾期的財務業績，且認為上一任核數師羅兵咸在其辭任函提出的事項已得到圓滿解決；完成對涉134億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，並採取適當的補救措施。

通告披露，截至2023年5月31日，本集團總簽約建築面積約8.17億平方米，簽約項目總數3,152個。集團有2,759個在管項目，其在管總建築面積約5.06億平方米，為超過330萬業主提供物業管理服務。這些在管項目覆蓋22個省、5個自治區、4個直轄市和香港。

集團預計未來收入及淨利潤均可維持與物業行業頭部企業相當的增長水平，財務風險低，可保障本公司持續生產經營。

【延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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記者：李兆明

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復牌 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708） 中國 港股

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