【人才荒】近9成有招聘意欲中小企遇請人挑戰　專家提兩招助自救

▲ 88%需要招聘的受訪中小企承認，在招聘時遇到困難。

近年香港以致全球人才短缺問題正不斷加劇，各行各業請人難，對於資源有限的中小企來說，更是難上加難。近日有報告揭示，接近9成需招聘的香港中小企坦承出現請人困難，並主要面對三大困境。要在絕境中打好「人才戰」，有專家就提議，應善用政府政策輸入非本地員工，也可考慮採用人工智能取代人手，以解決緊急的人手短缺問題。

人才荒的挑戰深不見底。日前生產力局一份專題調查就指出，勞動力缺口持續，多個行業均受影響。調查訪問超過800間本地中小企中，有29%中小企需要招聘員工，其中12%正在增加職位，17%需要填補空缺。而其中88%需要招聘的中小企就承認，在招聘時遇到困難。

報告提到，目前中小企在招聘員工時，主要面臨三大困境，分別為：1）難以聘請心儀人選（44%）、2）較少年輕人入行（36%）、以及3）勞動人口減少（27%）。生產力局首席創新總監張梓昌坦言，調查結果屬預期之內，也相信本地人才短缺的問題將會持續一段時間，「人口老化、出生率下跌等問題，均會為本地勞動力帶來影響。」惟他補充指，本地人手短缺問題並非永恆的，必定會逐步穩定。但針對目前情況，中小企仍需要趕快應對面前的挑戰，來維持日常運作。

▲ 生產力局首席創新總監張梓昌呼籲中小企應抱持開放態度，採取不同招聘策略，來長期應對人才荒的挑戰。（曾曉汶攝）

張梓昌呼籲中小企應抱持開放態度，採取不同招聘策略，來長期應對人才荒的挑戰。例如可善用政府策略輸入非本地員工，「目前中小企最難聘請心儀人選，但畢竟香港的人才庫人才數量有限，若擴大往非本地人才庫尋找合適的人選，何樂而不為？」他又引述報告指，中小企對於聘請非本地員工的接納程度正慢慢增長，有31%有招聘困難的受訪中小企表示，會考慮聘請非本地員工，以減輕對日常營運的影響，反映企業願意借助輸入人才計劃舒緩人手短缺的壓力。

善用生成式AI 減輕員工負擔

與此同時，張梓昌建議中小企可考慮使用人工智能協助人手，處理重複性工序，並讓員工專注於處理其他高增值的工作。「尤其生成式人工智能技術誕生後，對於職場上的協助更為明顯。」他舉例指，生成式人工智能技術協助寫作，處理文書工作等簡單工作流程，在人手不足的情況下，可減輕員工負擔，並留住人才。

不過，張梓昌又指出，目前香港普遍企業對於人工智能的認識和理解依然不太深刻，未太了解可如何善用，所以目前也只有約一成四遇到招聘困難的中小企會考慮使用人工智能取代人手。但他強調，無可否認人工智能已是趨勢，呼籲中小企應盡快接納和採用，來保持競爭力。

小心處理數據 免資料外洩

但同時他又提醒企業，在員工運用生成式人工智能時，應小心處理資料數據，「如果將公司機密文件輸入到ChatGPT或其他生成式人工智能工具中，或會出現資料外洩危機。」所以他呼籲中小企在採用相關工具前，也應為員工作出相應培訓，並加深員工對於網絡安全的警覺性，否則後果不堪設想。

記者：曾曉汶

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