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【日圓走勢】日圓兌港元跌至5.4算　日本央行周內第二度干預債市、10年債息續升

宏觀解讀 14:41 2023/08/03

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【日圓走勢】日本央行周內第二度干預債市、10年債息續升

日本央行本周內第二度額外入市干預日本債市。日本央行上周調整收益率曲線控制（YCC）政策後，日本10年期債息突破0.5厘上限，但債息急速上升，令央行進行計劃外買債以壓抑升勢。日圓匯價再度走弱，每美元兌日圓最新報143.57，單日升27基點或0.2%；每百日圓最新兌5.41港元，單日貶值0.2%，逼近一個月低位。

截至香港時間下午2時40分，日本10年期國債息率報0.656厘，單日升0.029厘。日本央行上周宣布「靈活控制」收益率曲線，維持10年債息目標0厘、上下波幅0.5厘，但明言上下波幅只有參考，而非硬上限，被外界視為曲線收緊貨幣政策。

不過，10年期國債息率走高後，繼本周一（31日）額外入市3000億日圓，日本央行今日公布額外4000億日圓計劃外買債，1000億日圓投放在3年至5年期債券，3000億日圓投放在5年期至最長10年期債券。

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記者：麥德銘

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