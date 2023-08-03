【業績｜食品】日清食品次季核心經營溢利少賺15%　「受累內房低迷、年輕人失業率較高」

▲ 【業績｜食品】日清食品次季核心盈利少賺15% 「受累內房低迷、年輕人失業率較高」

日清食品 （01475） 母企日本日清（日：2897）公布4月至6月財年第一季度業績。日本日清中國業務分部上，次季銷售按年跌5.5%至148.59億日圓（折合8.07億港元），核心經營溢利跌14%至12.95億日圓（折合約7000萬港元），經營溢利跌25%至13.91億日圓（折合約7600萬港元）。

若撇除匯率因素，日本日清中國業務分部第二季收入、核心經營溢利，分別按年跌7.6%和15.3%。

日清食品表示，因應收購母企越南業務，日本日清最新季度已將越南業務歸入「中國（包括香港）」分部，並調整上一財年的呈現金額。

日清：中國消費信心下跌

日清又指，在中國已採取措施擴展地域銷售範圍，強化「合味道」品牌，但由於內地經濟復甦緩慢、房地產市場低迷和年輕一代失業率較高，消費者信心仍在下跌。公司又指，中國內地入境旅客將增加香港消費，但旅客量需時反。

在此情況下，即食麵銷量增長緩慢，日清中國業務收入按年減少，而原材料成本下降的利好也被缺乏港府一次性補貼所抵銷，溢利按年下跌。

日清食品和日本日清的財年並不一致。據公司公告，日清食品今年首季（1月至3月）收入按年跌3.5%至10.2億港元，期內溢利增9%至1.11億港元。

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編輯：麥德銘