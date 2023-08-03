希臘補償受山火影響旅客 來年可享免費一周假期

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）近日受訪時表示，受羅德島（Island of Rhodes）山火影響的旅客，明年可以在春天或秋天享受一周免費假期。

希臘山火蔓延兩島 疏散近2萬人 【下一頁】

米佐塔基斯周三（2日）接受英國媒體訪問時表示，幸好羅德島山火未釀成人命傷亡，理解極端天氣為旅客帶來不便，惟強調當地仍十分歡迎旅客來訪。

米佐塔基斯承諾，會為所有受山火影響旅客提供一同免費假期，2024年春天或秋天時可享用。但他未有多加解釋，如旅客如何獲得免費假期或內容。

同時，米佐塔基斯重申希臘有準備好面臨應對災難，指出山火是地中海地區長年威脅，只是近年受氣候變化影響愈發頻繁，強調當地仍然是安全，亦相當歡迎旅客再次來訪。

聯合國指全球「沸騰」時代來臨 7月勢成史上最熱 【下一頁】

不過，米佐塔基斯的措施引起希臘民眾不滿。有人指當地人民無法負擔旅遊費用，政府反而免費讓外國人來度假。有人則指與其補償旅客，不如撥款保護希臘的動植物生態環境。

反對派偏左政黨激進左翼聯盟（Syriza party）亦批評，米佐塔基斯的方案無助修補希臘形象，指一周免費假期不及嚴密的保護及預防措施。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培