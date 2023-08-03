【九倉系】海港企業上半年基礎淨虧損收窄至7500萬元、不派息　香港馬哥孛羅和香港美利酒店的房價回到疫情前水平

▲ 【九倉系】海港企業上半年基礎淨虧損收窄至7500萬元、不派息 香港馬哥孛羅和美利酒店房價回到疫情前水平

九龍倉置業 （01997） 旗下海港企業 （00051） 公布，上半年基礎淨虧損收窄至7500萬元，若計入投資物業重估盈餘淨額，應佔虧損1200萬元，不派息。酒店分部恢復盈利400萬元，投資物業盈利上升2%，但受到商業物業減值撥備影響，發展物業虧損擴大至2.34億元。

海港企指，中港通關後，香港營商環境大為改善，但零售業和酒店業的復甦至今仍未盡如人意，酒店疫情後復甦雖顯著但仍未全面，仍需密切留意宏觀不確定性、減慢的經濟增長前景及可能影響集團業績的其它挑戰，整體而言第二季復甦乏力，而由於各方面復常的步調並不一致，繼續保持警惕是為關鍵。

香港酒店入住率至今仍未完全復原

海港企業整體收入增加25%至6.73億元，當中酒店收入增106%至4.54億元，香港酒店收入增102%至3.93億元，，乃受惠於香港馬哥孛羅和香港美利酒店的房價上升至疫情前水平，但入住率至今仍未完全復原。集團指，酒店款待行業一直設法解決人手短缺和通貨膨脹問題，這些難題加重了成本壓力並收窄了利潤空間，而且在市場復甦勢頭增強的情況下給業界造成的障礙尤其巨大。

投資物業方面，雖然經濟復甦步調不一，但旅客消費已逐步回升並惠及整體零售業，受惠於租戶銷售增長及現貨租金改善，收入和營業盈利分別增加19%及20%。

內地物業已簽約銷售額1.04億人民幣

內地發展物業方面，上半年應佔已簽約銷售額1.04億人民幣。面對整體經濟低迷下，包括上海等一線城市的內地寫字樓物業市場進一步惡化，對僅限整幢出售的商業物業需求更弱，集團已作出應佔減值撥備共3.49億。

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編輯：陳韻妍