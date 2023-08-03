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【成都大運會】索馬里女選手100米跑21秒81 被質疑裙帶關係

環球社會熱點 12:43 2023/08/03

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第31屆世界大學生運動會於四川成都舉行，於周二（1日）舉行的女子100米短跑預賽上，來自索馬里的選手以21秒81完成賽事，創大運會該項目最慢紀錄。影片於網上瘋傳，有索馬里網民批評該名選手讓國家難堪，更有人質疑她靠裙帶關係參賽。

杜魯多與結婚18年妻子分居 妻去年指關係充滿挑戰 【下一頁】

選手阿里（Nasro Abukar Ali）穿著象徵索馬里的傳統藍色服飾配改良頭巾，參加女子100米短跑第3場預賽，起跑就明顯落後。

點擊圖片放大
+2

她雖不斷發力加速，但仍遭其他選手遠遠抛離，最終以21秒81完成賽事包尾，時間較第一名選手慢超過10秒。

大量索馬里民眾在社交媒體上批評青年和體育部，派一名未經訓練的運動員參加國際賽事，也有網民質問當局為何要這樣做令國家難堪。

李顯龍指絕不容忍貪污 涉貪交通部長減薪停職 【下一頁】

更有人聲稱阿里可參加比賽，只因她是索馬里田徑聯會主席達希爾（Khadija Aden Dahir）的親戚。

索馬里奧委會周三（2日）宣布將達希爾停職，指阿里不是一名運動員，批評達希爾犯下濫權和誹謗國家的行為。

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責任編輯：鄭錦玲

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