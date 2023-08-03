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【半島酒店母企】大酒店上半年基本盈利2500萬元　香港半島酒店次季平均房租按年升1倍至6097元

股市 12:34 2023/08/03

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半島酒店母企大酒店 （00045） 截至6月底止半年，收入按年升47.1%至24.45億元，純利跌29.9%至約9400萬元，計入應佔合資公司、聯營公司的營運業績、折舊、利息及稅項後，基本盈利為約2500萬元，去年同期為虧損2.5億元。大酒店不派中期息。

另外，大酒店公布，廖宜菁將加入董事局為執行董事及企業及管治總裁，由8月4日起生效。

大酒店指，雖然集團的酒店分部在大部分營運所在市場的表現均有所改善，商用物業分部也錄令人滿意的收入增長，但與2019年社運及疫情前時期相比，集團的財務業績仍未達到可視為正常的水平。而香港的業務仍未全面復甦。

香港半島酒店出租率升24個百分點

期內，集團旗下的半島酒店均出現強勁增長，香港半島酒店收入按年升72%至4.7億元，出租率升24個百分點，平均房租升76%，平均可出租客房收入升3.3倍。

今年第二季香港半島酒店平均房租為6097元，按年升1倍，按季升10.3%，出租率為44%，平均可出租客房收入為2655元，按季升23.2%，按年升2.6倍。

另外，東京半島酒店及曼谷半島酒店的收入按年升1.1倍及1.5倍，而馬尼拉半島酒店及上海半島酒店的收入則升89%及82%。

上季其他亞洲地區的平均房租為3583元，按季升23.3%，按年升87.8%，出租率為56%，平均可出租客房收入為1994元。至於歐美地區的半島酒店，平均房租為8819元，按季升22.5%，按年升10.4%，平均可出租客房收入為5123元，按季升48.9%。

計劃未來一至兩年翻新山頂凌霄閣

商用物業方面，受惠山頂纜車去年8月重開，山頂凌霄閣今年上半年收入按年升2.5倍至約5300萬元，出租率亦有所改善，凌霄閣摩天台428的訪客較去年錄得大幅增長至正常水平。集團指，現正對山頂凌霄閣的零售及餐飲服務進行策略檢討，並計劃於未來一至兩年內翻新該項物業。

大酒店行政總裁郭敬文指，人手短缺仍是集團面臨的一個主要問題，尤其是在美國、日本及歐洲，導致部分客房及餐廳未能達至全面的運作規模。通脹及能源成本不斷上漲仍然令人憂慮。整體而言，認為上半年業績理想，反映集團已經初步從嚴峻疫情的時期復元。

他又指，香港上海大酒店團隊和倫敦項目團隊致力完成倫敦半島酒店項目，目前多個客房樓層、大堂茶座、中菜廳和大部分後勤區域已準備就緒可供入住和營運，惟須進行最後測試及驗收。集團已開放自2023年9月12日起的預訂渠道，並計劃在該日開始試業，並預計倫敦半島酒店將於2023年底全部完工，屆時大部分住宅公寓亦將交付。

相關文章：

【大酒店45】大酒店午後走高2%　香港半島酒店首季平均房租達5528元　按季升近兩成　重拾疫情前水平

【大行報告】大摩料信置股價未來60日跑贏大市　下半財年利息收入及酒店EBIT料大增2.7倍

編輯：袁諾曦

港股 大酒店（00045）
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