▲ 【美國降級】惠譽親解降美國AAA評級4大原因 反駁耶倫：基於更廣泛力量，非單憑數月經濟走向

評級機構惠譽（Fitch）周二調低美國的AAA評級，惠譽美國主權信貸評級首席分析師Richard Francis親解降美國評級原因，直指「數字不言而喻」，美國債務佔經濟產出113%，而且債務仍在不斷上升，「顯然令人相當震驚」。

美國財長耶倫批評，惠譽降級是基於「任意及過時的數據」，美國前總統奧巴馬經濟顧問Jason Furman亦指降級「完全荒謬」。不過，Richard Francis反駁，惠譽降級是基於更廣泛的力量（much broader forces），債務水平高，預期赤字不斷增加，政府管治惡化及不願真正解決問題，而非單憑未來數月的經濟走向。

惠譽更關注美國基本面

Richard Francis稱，雖然美國經濟非常重要，而且降級會對整體財政狀況產生影響，但不足以解決管治問題，而且惠譽更關注美國基本面、信用度及預期未來數年會發生的事情。

「過去20年政府管治不斷惡化，我們對政府可以應對財政挑戰的信心偏低」。Richard Francis指，相關挑戰包括社會保障及醫療保險，這些問題或需要政治上作出不受歡迎的行動或妥協，而無黨派國金的預算辦公室預計，社會保障基金或於2033年耗盡。

他又表示，對美國兩黨政治兩極化感震驚，「民主黨走左，共和黨走右，中間已分離，令作出決定時非常困難且具挑戰」，惠譽認為政府願意應對財政挑戰的意慾很低。

相關文章：【美國評級】摩通戴蒙直斥降評級荒謬：有AAA國家都要靠美國

相關文章：【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+ 耶倫：強烈不同意

編輯：陳韻妍