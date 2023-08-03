【業績｜公用股】中國鐵塔上半年多賺近15%、不派息　惟自由現金流轉負　董事長：受商務定價影響、回款滯後　料下半年改善（第二版）

▲ 【業績｜公用股】中國鐵塔上半年多賺近15% 收入增長2.2% 不派中期息

中國鐵塔 （00788） 公布中期業績，收入464.6億元（人民幣，下同），按年增長2.2%；純利48.4億元，按年升14.6%；每股盈利2.77分。不派中期息。

期内，集團資本開支錄128.2億元，按年增加37.4%，董事長兼執行董事張志勇預告，未來將擴大有效投資，同時亦會強化成本管理；淨債務杠桿比率為31.1%，按年增0.5個百分點。經營活動現金流量淨額為115.6億元，按年大跌63.1%；自由現金流（FCF）則為負12.7億元，去年同期為222.21億元。

張志勇解釋，受新一輪商務定價協議落地涉及計費系統升級調整、數據核對、服務標準商談等因素影響，上半年營收款回款暫時滯後，惟隨著相關協議陸續落地，及持續加強管理應收帳款，相信下半年現金流的情況會改善。

張志勇：基於盈利及現金流水平制定股息政策

被問及未來是否考慮派發中期股息及特別息，張志勇沒有正面回應，僅稱非常關注股東的回報，未來會基於盈利、現金流及投入水平，制定分紅及股息政策。

按業務劃分，上半年運營商業務收入為409.1億元，按年下降1.1%；其中，塔類業務收入為374.8億元，按年下降2.9%；室內分佈式天線系統業務收入為34.24億元，按年增長24.4%；智聯業務收入33.86億元，按年增長31.0%。能源業務收入為人民幣19.75億元，按年增長38.5%。

塔類站址數淨增6000個

截至6月底止，塔類站址數206.1萬個，較去年年底累計淨增6000個；運營商塔類租戶達到342.3萬戶，較去年年底累計淨增6.1萬戶，運營商塔類站均租戶數由去年年底的1.65戶提升到1.67戶；上半年共完成5G建設需求約32.5萬個。

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編輯：姚卓然