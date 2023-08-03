▲ 【業績｜公用股】中國鐵塔上半年多賺近15% 收入增長2.2% 不派中期息

中國鐵塔 （00788） 上半年營業收入良好增長，實現464.6億元（人民幣‧下同），按年增長2.2%，利潤為48.4億元，按年增長14.6%，不派中期息。

分部業務方面，公司上半年運營商業務收入為409.1億元，按年下降1.1%；其中，塔類業務收入為374.8億元，按年下降2.9%。公司塔類站址數206.1萬個，較去年年底累計淨增0.6萬個，運營商塔類租戶達到342.3萬戶，較去年年底累計淨增6.1萬戶，運營商塔類站均租戶數由去年年底的1.65戶提升到1.67戶，共享水平進一步提升。

另外，公司室內分佈式天線系統業務收入為34.24億元，按年增長24.4%。智聯業務收入為人民幣33.86億元，按年增長31.0%。能源業務收入為人民幣19.75億元，按年增長38.5%。

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編輯：姚卓然