【中小企】通關效應消退　不明朗因素增　港中小企營商信心回落

▲ 渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，第3季綜合營商指數回落符合預期。

香港生產力促進局公布2023年度第三季「渣打香港中小企領先營商指數調查，結果顯示本季綜合營商指數回落6.1點至 46.7，反映通關帶來的正面影響開始減退。

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調查中五大分項指數均全線下跌，當中以44.7的「營業狀況」 及41.5的「盈利表現」跌幅最為顯著，分別下跌11.3點及9.6點，顯示本地中小企對本季生意額的信心有所回落。「環球經濟」亦下挫8.0點至40.3，反映本港中小企現正受到外圍環境的挑戰。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，第3季綜合營商指數回落符合預期，他指在上季指數公布時已表示，通關帶來的剌激只是短期，再加上中國經濟回落、美國加息等，都降低了香港中小企的營商信心。

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他亦提到中小企業看到第2季的經濟反彈速度不如第1季明顯，也影響了他們對第3季的信心。但他認為下半年仍有不少正面因素，一方面美國加息周期將結束，同時中國亦多項經濟振興措施，加上香港失業率低等正面因素，因此預期下半年會有較好表現，並認為無需要在短期內調低對全年香港經濟的預測。

記者：梁巧恩

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