▲ 【大行報告】大摩郭強盛團隊降中國股市評級至「與大市同步」 一文看清大摩焦點中資股

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊發表最新亞洲/新興市場投資策略報告，大摩形容這是去年10月以來，最大幅度更改配置策略，當中包括將中國、台灣股市評級由「增持」降至「與大市同步」，上調印度股市至「增持」，而且增持比例達75基點，屬大摩最看好新興市場。

大摩同時更新焦點股名單（Focus List），在內地香港焦點股名單上，新增金蝶國際 （00268） 、中炬高新（滬：600872），剔出廣聯達（深：002410）、晶盛機電（深：300316）。

中國多項議題須持續改善 台股估值偏高

大摩表示，自去年10月提出配置策略後，MSCI新興市場指數從當時低位累升24%，目前只較該行所訂的2024年6月目標1100點低5%，而且其市場和行業配置策略年初至今跑贏大市，故趁周期中段調整策略。

大摩表示，該行對中國股市在新興市場的配置排名跌至第13，主要反映盈利預測仍可能繼續下調、股本回報率（ROE）偏低，即使中央政治局會議預告放寬政策，但其他關鍵議題包括地方政府融資平台（LGFV）負債、房地產、勞動市場以至地緣政治因素，都需要明顯改善，才能吸引資金持續流入，令評級調高。

大摩另外也將台灣股市降至「與大市同步」，主要反映市帳率、預測市盈率較歷史平均估值分別高出1個和0.8個標準差，反映人工智能主題、散戶喜好，而這些因素已很大程度反映在現價之上。韓國股市雖然同樣炒作類似概念，但因為其估值較低，所以維持「增持」評級。

大摩對印度股市的配置排名由第6升至第1，包括看好印度可受惠於世界「多極化（Multipolar）」發展，能吸引境外直接投資（FDI）和投資組合資金流入，而且當地政府持續推出穩定和改革措施，人口結構年輕，都促進資本開支和盈利前景改善。該行認為，印度企業的中長線盈利增長可勝其他新興市場。

大摩最新新興市場配置策略（只列部分）

市場 最新主動投資比率（基點） 原有主動投資比率（基點） 增持 印度 ＋75 0 韓國 ＋50 ＋50 中性 中國 0 ＋50 台灣 0 ＋25 減持 澳洲 -75 0

大摩最新中資焦點股名單

股份 股份編號 阿里巴巴 美：BABA 百勝中國 美：YUMC 中通快遞 美：ZTO 安踏體育 02020 香港電訊 06823 華虹半導體 01347 金蝶國際 00268 美團 03690 新秀麗 01910 紫金礦業 02899 京滬高速鐵路 滬：601816 中炬高新 滬：600872 國電南瑞 滬：600406 華潤三九 深：000999 分眾傳媒 深：002027

大摩也在報告坦認，該行的內地和香港焦點股名單的表現，在過去12個月和1個月都跑輸大市，分別跑輸16.2百分點和3.4百分點，不及該行亞太（日本以外）焦點股名單同期跑贏大市8.7百分點和2.6百分點。

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記者：麥德銘