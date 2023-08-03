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【大行報告】大摩郭強盛團隊降中國股市評級至「與大市同步」 一文看清大摩焦點中資股
摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊發表最新亞洲/新興市場投資策略報告，大摩形容這是去年10月以來，最大幅度更改配置策略，當中包括將中國、台灣股市評級由「增持」降至「與大市同步」，上調印度股市至「增持」，而且增持比例達75基點，屬大摩最看好新興市場。
大摩同時更新焦點股名單（Focus List），在內地香港焦點股名單上，新增金蝶國際 （00268） 、中炬高新（滬：600872），剔出廣聯達（深：002410）、晶盛機電（深：300316）。
中國多項議題須持續改善 台股估值偏高
大摩表示，自去年10月提出配置策略後，MSCI新興市場指數從當時低位累升24%，目前只較該行所訂的2024年6月目標1100點低5%，而且其市場和行業配置策略年初至今跑贏大市，故趁周期中段調整策略。
大摩表示，該行對中國股市在新興市場的配置排名跌至第13，主要反映盈利預測仍可能繼續下調、股本回報率（ROE）偏低，即使中央政治局會議預告放寬政策，但其他關鍵議題包括地方政府融資平台（LGFV）負債、房地產、勞動市場以至地緣政治因素，都需要明顯改善，才能吸引資金持續流入，令評級調高。
大摩另外也將台灣股市降至「與大市同步」，主要反映市帳率、預測市盈率較歷史平均估值分別高出1個和0.8個標準差，反映人工智能主題、散戶喜好，而這些因素已很大程度反映在現價之上。韓國股市雖然同樣炒作類似概念，但因為其估值較低，所以維持「增持」評級。
大摩對印度股市的配置排名由第6升至第1，包括看好印度可受惠於世界「多極化（Multipolar）」發展，能吸引境外直接投資（FDI）和投資組合資金流入，而且當地政府持續推出穩定和改革措施，人口結構年輕，都促進資本開支和盈利前景改善。該行認為，印度企業的中長線盈利增長可勝其他新興市場。
大摩最新新興市場配置策略（只列部分）
|市場
|最新主動投資比率（基點）
|原有主動投資比率（基點）
|增持
|印度
|＋75
|0
|韓國
|＋50
|＋50
|中性
|中國
|0
|＋50
|台灣
|0
|＋25
|減持
|澳洲
|-75
|0
大摩最新中資焦點股名單
|股份
|股份編號
|阿里巴巴
|美：BABA
|百勝中國
|美：YUMC
|中通快遞
|美：ZTO
|安踏體育
|02020
|香港電訊
|06823
|華虹半導體
|01347
|金蝶國際
|00268
|美團
|03690
|新秀麗
|01910
|紫金礦業
|02899
|京滬高速鐵路
|滬：601816
|中炬高新
|滬：600872
|國電南瑞
|滬：600406
|華潤三九
|深：000999
|分眾傳媒
|深：002027
大摩也在報告坦認，該行的內地和香港焦點股名單的表現，在過去12個月和1個月都跑輸大市，分別跑輸16.2百分點和3.4百分點，不及該行亞太（日本以外）焦點股名單同期跑贏大市8.7百分點和2.6百分點。
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記者：麥德銘