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【大行報告】大摩郭強盛團隊降中國股市評級至「與大市同步」　一文看清大摩焦點中資股

股市 12:03 2023/08/03

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【大行報告】大摩郭強盛團隊降中國股市評級至「與大市同步」　一文看清大摩焦點中資股

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊發表最新亞洲/新興市場投資策略報告，大摩形容這是去年10月以來，最大幅度更改配置策略，當中包括將中國、台灣股市評級由「增持」降至「與大市同步」，上調印度股市至「增持」，而且增持比例達75基點，屬大摩最看好新興市場。

大摩同時更新焦點股名單（Focus List），在內地香港焦點股名單上，新增金蝶國際 （00268） 、中炬高新（滬：600872），剔出廣聯達（深：002410）、晶盛機電（深：300316）。

中國多項議題須持續改善　台股估值偏高

大摩表示，自去年10月提出配置策略後，MSCI新興市場指數從當時低位累升24%，目前只較該行所訂的2024年6月目標1100點低5%，而且其市場和行業配置策略年初至今跑贏大市，故趁周期中段調整策略。

大摩表示，該行對中國股市在新興市場的配置排名跌至第13，主要反映盈利預測仍可能繼續下調、股本回報率（ROE）偏低，即使中央政治局會議預告放寬政策，但其他關鍵議題包括地方政府融資平台（LGFV）負債、房地產、勞動市場以至地緣政治因素，都需要明顯改善，才能吸引資金持續流入，令評級調高。

大摩另外也將台灣股市降至「與大市同步」，主要反映市帳率、預測市盈率較歷史平均估值分別高出1個和0.8個標準差，反映人工智能主題、散戶喜好，而這些因素已很大程度反映在現價之上。韓國股市雖然同樣炒作類似概念，但因為其估值較低，所以維持「增持」評級。

大摩對印度股市的配置排名由第6升至第1，包括看好印度可受惠於世界「多極化（Multipolar）」發展，能吸引境外直接投資（FDI）和投資組合資金流入，而且當地政府持續推出穩定和改革措施，人口結構年輕，都促進資本開支和盈利前景改善。該行認為，印度企業的中長線盈利增長可勝其他新興市場。

大摩最新新興市場配置策略（只列部分）

 市場最新主動投資比率（基點）原有主動投資比率（基點）
增持印度＋750
韓國＋50＋50
中性中國0＋50
台灣0＋25
減持澳洲-750

大摩最新中資焦點股名單

股份股份編號
阿里巴巴美：BABA
百勝中國美：YUMC
中通快遞美：ZTO
安踏體育02020
香港電訊06823
華虹半導體01347
金蝶國際00268
美團03690
新秀麗01910
紫金礦業02899
京滬高速鐵路滬：601816
中炬高新滬：600872
國電南瑞滬：600406
華潤三九深：000999
分眾傳媒深：002027

大摩也在報告坦認，該行的內地和香港焦點股名單的表現，在過去12個月和1個月都跑輸大市，分別跑輸16.2百分點和3.4百分點，不及該行亞太（日本以外）焦點股名單同期跑贏大市8.7百分點和2.6百分點。

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記者：麥德銘

大行報告 個股分析 宏觀分析 H股 A股 港股 郭強盛 金蝶國際（00268） 中炬高新（滬：600872） 晶盛機電（深：300316）
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