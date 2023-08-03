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【短片大戰】YouTube Shorts仿傚TikTok、IG　推重混、貼圖新功能

科技 14:00 2023/08/03

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為讓用戶更容易從現有內容中創建短片，YouTube也將測試新的重組工具，讓創作者可以輕鬆地將橫向影片轉成Shorts形式。（法新社）

TikTok和Instagram（IG）在短片發展一直領先YouTube，為追趕兩者步伐，YouTube宣布旗下短片工具Shorts加入新功能，當中包括重混和貼圖，而這些功能在TikTok和IG上都早已存在。

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YouTube表示，通過依序點擊「Remix」和「Collab」按紐，用戶就可將所錄製的Shorts與其他YouTube或Shorts影片並排呈現，然後就能重混和剪輯符合條件的影片。此外，YouTube Shorts也推出了數十種特效，包括利用問答貼圖向觀眾發問，並在留言區查看回覆，用戶亦可以使用Shorts回覆留言。

【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft　藉文字提示創作樂曲及音效

為讓用戶更容易從現有內容中創建短片，YouTube也將測試新的重組工具，讓創作者可以輕鬆地將橫向影片轉成Shorts形式；又或使用分割畫面功能，將長篇影片重新調整，變成更有吸引力的原創Shorts。

責任編輯：陳卓賢

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