【券商點睇】上半年收入符合預期 和黃醫藥開啟新增長曲綫

東吳證券發表報告指，和黃醫藥（00013）上半年總收入為5.33億美元，按年升173%，腫瘤、免疫綜合收入為3.59億美元，上升294%。其中，呋喹替尼銷售額按年升20%，符合預期，索凡替尼銷售額增長79%，也符合預期，賽沃替尼銷售額微升2%，低於預期，主要因醫保3月執行，第一季銷售不佳。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

該行預期，呋喹替尼出海在即，多個適應症有望開啟第2增長曲綫。呋喹替尼針對3LCRC的上市申請獲得美國FDA授予的優先審評資格，已於6月獲得EMA的上市申請受理，預計今年第四季完成日本的上市申請。

報告指，呋喹替尼聯合化療針對2L胃癌的上市申請已獲CDE受理，有望於明年首季國內上市；聯用信迪利單抗今年7月國內完成了針對2L子宮內膜癌的II期註冊臨床的患者入組並獲得了突破性療法，預計明年上半年遞交上市；聯用信迪利單抗針對2L腎透明細胞癌的國內II/III期臨床預計今年年底完成患者入組。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

東證證券維持公司2023至2024年營業總收入預測7.99億美元和8.28億美元，預計2025年總收入為9.92億美元。基於公司催化劑不斷兌現，海外市場打開，成長確定性較高，當前市值有較大增長空間，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：港股熱辣辣 亮點在國策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛