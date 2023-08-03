【券商點睇】輕資產模式逆流而上 綠城管理各指標健康良好

據平安證券報告，綠城管理（09979）上半年營收15.5億元（人民幣，下同），按年增長 23.1%；純利4.7億元，增長31.3%。該行表示，公司的龍頭地位穩固，各項指標健康良好。期內，合約建築面積、在建面積分別為1.14億平米、0.49億平米，覆蓋城市123個，其中四大主要城市群合約面積佔比75.2%、可售貨值佔比76.6%，在房企紛紛下場布局代建賽道、行業加劇背景下，規模保持絕對領先。

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另一方面，公司上半年新拓代建費51.2億元，按年增長26.3%；新拓代建面積1,727萬方平米，新拓面積位居「億翰」榜單首位。從新拓結構看，國企及城投類客戶合約面積佔比62.1%，穩定業務基本盤。此外，資方紓困類業務快速增長，合約面積佔比17.8%，按年提升9.9個百分點，該類項目不乏已處於在建進度，客單價通常較高，因而人效更高、轉化為收入更快。同時，公司上半年亦不乏創新類代建業務，如簽約網紅直播基地、辦公樓等，多元化業務齊頭並進。

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平安證券認為，綠城管理作為國內代建龍頭，輸出專業開發管理服務，以實現品牌及產品溢價；在當前政府代建制、城投類、金融代建業務需求興起下大有可為，同時前瞻性調整客戶機構，倚靠多元化業務保持領先優勢，維持「推薦」評級。

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責任編輯：林衛