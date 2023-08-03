  • 32°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】輕資產模式逆流而上 綠城管理各指標健康良好

股樓投資 11:21 2023/08/03

分享：

分享：

據平安證券報告，綠城管理（09979）上半年營收15.5億元（人民幣，下同），按年增長 23.1%；純利4.7億元，增長31.3%。該行表示，公司的龍頭地位穩固，各項指標健康良好。期內，合約建築面積、在建面積分別為1.14億平米、0.49億平米，覆蓋城市123個，其中四大主要城市群合約面積佔比75.2%、可售貨值佔比76.6%，在房企紛紛下場布局代建賽道、行業加劇背景下，規模保持絕對領先。 

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

另一方面，公司上半年新拓代建費51.2億元，按年增長26.3%；新拓代建面積1,727萬方平米，新拓面積位居「億翰」榜單首位。從新拓結構看，國企及城投類客戶合約面積佔比62.1%，穩定業務基本盤。此外，資方紓困類業務快速增長，合約面積佔比17.8%，按年提升9.9個百分點，該類項目不乏已處於在建進度，客單價通常較高，因而人效更高、轉化為收入更快。同時，公司上半年亦不乏創新類代建業務，如簽約網紅直播基地、辦公樓等，多元化業務齊頭並進。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

平安證券認為，綠城管理作為國內代建龍頭，輸出專業開發管理服務，以實現品牌及產品溢價；在當前政府代建制、城投類、金融代建業務需求興起下大有可為，同時前瞻性調整客戶機構，倚靠多元化業務保持領先優勢，維持「推薦」評級。

【同場加映】青姐話：港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
營收 純利 綠城管理控股（09979） 港股 中國

上一篇文章

【券商點睇】上半年收入符合預期 和黃醫藥開啟新增長曲綫

下一篇文章

【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款