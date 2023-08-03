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【iPhone產地】富士康印度斥資逾46億建廠　生產iPhone零件及芯片設備

科技 12:15 2023/08/03

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富士康宣布將於印度卡納塔克邦投資6億美元（約46.8億港元）興建兩間工廠，主要生產iPhone外殼零件及芯片製造設備。（法新社）

富士康（Foxconn）是蘋果（Apple）產品的主要組裝商，單是智能手機部分，就佔據iPhone總產量約70%。富士康宣布將於印度卡納塔克邦投資6億美元（約46.8億港元）興建兩間工廠，主要生產iPhone外殼零件及芯片製造設備。

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據卡納塔克邦政府的聲明，富士康將投資3.5億美元（27.3億港元）建立iPhone零件工廠，創造1.2萬個就業崗位。另外，該公司還將與美國芯片公司Applied Materials合作，投資2.5億美元（約19.5億港元）建立芯片製造設備項目，創造約1,000個就業崗位。

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除印度外，富士康還計劃在越南和墨西哥增加投資，以實現供應鏈多元化。早前該公司已獲得越南政府批准，在當地投資2.46億美元（約19.2億港元）興建組裝電訊和汽車設備的工廠。

責任編輯：陳卓賢

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