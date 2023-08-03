  • 32°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄毀烏內陸糧倉 歐盟批圖釀便宜糧食依賴

環球政治 10:59 2023/08/03

分享：

分享：

俄羅斯被指於周三（8月2日）轟炸烏克蘭一個內陸糧倉，摧毀近4萬噸運往中國及非洲國家等地的糧食，恐怕再次推高全球糧食價格。歐盟警告發展中國家，俄羅斯正嘗試利用平價糧食製造全新依賴。

波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空 【下一頁】

烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，接近羅馬尼亞邊境地區的多瑙河流域（Danube River）內陸糧倉被俄軍轟炸，近4萬噸預計送往非洲﹑中國及以色列等地的糧食被摧毀。

庫布拉科夫強調，烏克蘭糧食是全球不可或缺的一部分，地位未來長時間內亦難以被其他國家取代。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日狠批俄國，正以戰爭製造全球災難，斥責莫斯科政府舉動瘋狂。他批評俄國打算讓全球糧食市場崩潰，醞釀全球價格危機，因此阻礙糧食供應。

【俄烏戰爭】美高官料參與沙特會談 俄觀望成效 【下一頁】

俄羅斯官媒新聞社（RIA）報稱，俄軍攻擊的港口及糧食基建是因為當地的外國僱傭兵及武器裝備。RIA表示，一個海軍維修船塢亦成為目標。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）被指於周一（7月31日）去信發展中國家及二十國集團（G20）成員，希望一同要求俄國停止攻擊烏克蘭農業基建，以及重新允許烏克蘭糧食經黑海安全出口。

博雷利表明，隨全球糧食供應受阻及價格急增，俄羅斯正嘗試以平價糧食供應為誘因，換取部分有糧食需求國家支持。博雷利直指俄國打算利用糧食作武器，利用全球經濟不穩及糧食危機創造全新依賴俄羅斯風氣。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程
2023/07/31
【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程
【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動
2023/07/30
【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動
【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
2023/07/30
【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
2023/07/28
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏
2023/07/28
【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏

你可能感興趣

【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程
11:04 2023/07/31
【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程
【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動
17:14 2023/07/30
【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動
【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
15:04 2023/07/30
【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
糧食供求 經濟 軍事 地緣政治 烏克蘭 澤連斯基 戰爭 羅馬尼亞 俄羅斯 歐盟

上一篇文章

【俄烏戰爭】烏內陸糧倉遇襲 俄軍被指布地雷陣阻推進（持續更新）

下一篇文章

杜魯多與結婚18年妻子分居 妻去年指關係充滿挑戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Taylor Swift豪派近4.3億獎金 答謝演唱會全體工作人員
Taylor Swift豪派近4.3億獎金 答謝演唱會全體工作人員
【俄烏戰爭】烏內陸糧倉遇襲 俄軍被指布地雷陣阻推進（持續更新）
【俄烏戰爭】烏內陸糧倉遇襲 俄軍被指布地雷陣阻推進（持續更新）
澳洲打工仔爭取永久在家工作 料難返辦公室
澳洲打工仔爭取永久在家工作 料難返辦公室
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批
【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款