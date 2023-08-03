俄毀烏內陸糧倉 歐盟批圖釀便宜糧食依賴

俄羅斯被指於周三（8月2日）轟炸烏克蘭一個內陸糧倉，摧毀近4萬噸運往中國及非洲國家等地的糧食，恐怕再次推高全球糧食價格。歐盟警告發展中國家，俄羅斯正嘗試利用平價糧食製造全新依賴。

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烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，接近羅馬尼亞邊境地區的多瑙河流域（Danube River）內陸糧倉被俄軍轟炸，近4萬噸預計送往非洲﹑中國及以色列等地的糧食被摧毀。

庫布拉科夫強調，烏克蘭糧食是全球不可或缺的一部分，地位未來長時間內亦難以被其他國家取代。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日狠批俄國，正以戰爭製造全球災難，斥責莫斯科政府舉動瘋狂。他批評俄國打算讓全球糧食市場崩潰，醞釀全球價格危機，因此阻礙糧食供應。

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俄羅斯官媒新聞社（RIA）報稱，俄軍攻擊的港口及糧食基建是因為當地的外國僱傭兵及武器裝備。RIA表示，一個海軍維修船塢亦成為目標。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）被指於周一（7月31日）去信發展中國家及二十國集團（G20）成員，希望一同要求俄國停止攻擊烏克蘭農業基建，以及重新允許烏克蘭糧食經黑海安全出口。

博雷利表明，隨全球糧食供應受阻及價格急增，俄羅斯正嘗試以平價糧食供應為誘因，換取部分有糧食需求國家支持。博雷利直指俄國打算利用糧食作武器，利用全球經濟不穩及糧食危機創造全新依賴俄羅斯風氣。

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責任編輯：吳漢培