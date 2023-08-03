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杜魯多與結婚18年妻子分居 妻去年指關係充滿挑戰

環球社會熱點 10:59 2023/08/03

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（2日）於社交媒體Instagram宣布，與結婚18年的妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）分居，並期盼外界給予其家庭更多私隱。蘇菲去年曾於社交媒體發文，指婚姻關係充滿挑戰。

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51歲的杜魯多透露，他與48歲的蘇菲經過多次有意義且艱難的對話後，作出分居的決定。

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他指兩人分居後，他們一如既往仍是一個親密的家庭，深愛對方和互相尊重，也尊重兩人建立的一切。

加拿大總理辦公室表示，杜魯多與蘇菲已簽署分居協議，並強調兩人將專注於撫養子女，而下周會一家人去度假。

杜魯多和蘇菲於2005年5月結婚，育有3名子女，年齡分別為15歲、14歲和9歲。

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蘇菲近年減少公開露面，但曾於今年5月隨杜魯多到英國，出席英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮。杜魯多周一（7月31日）仍佩戴結婚戒指。

蘇菲去年慶祝結婚紀念日時，於社交媒體發文談及婚姻。蘇菲形容她與杜魯多經歷了陽光明媚和暴風雨的日子，指長久關係在很多方面都充滿挑戰。

她又指每個人都並不完美，所以不存在完美的關係，但只有當愛能讓人安全、自由和成長時，愛才是真實。

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責任編輯：鄭錦玲

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