【業績｜星展】星展香港區上半年多賺36%　淨息差擴至1.79%　惟存款量下降14%

▲ 【業績｜星展】星展香港上半年多賺36% 淨息差擴至1.79% 惟存款量下降14%

新加坡最大銀行星展銀行（DBS Group）公布，香港區上半年純利增加36%至8.01億新加坡元；淨利息收入按年升4成至10.4億新加坡元。香港區為該行第二大的收入及盈利來源地，其上半年總收入升21.8%至15.7億新加坡元，佔集團總收入15.8%，盈利則佔15.4%。

星展解釋，香港區淨利息收入增加主要是淨利息差擴大61個基點至1.79%，抵銷貸款和存款量下降的影響。不過，按固定匯率計，貸款量按年跌13%，受到貿易放緩、利率上升以及與中國大陸的利差擴大的影響，而存款亦下降了14%。

該行淨手續費收入維持在3.5億新加坡元，財富管理產品銷售收入的增加被貸款相關和貿易融資活動的貢獻減少所抵銷。其他非利息收入按年下降6%，至1.89億新加坡元。此外，貸款及其他減值錄得回撥4500萬新加坡元。

縱觀整個星展銀行集團，上半年收入按年升34.5%至99.8億新加坡元，其中淨收息收入按年升44.5%至67億新加坡元，純利則升45.5%至52.6億新加坡元。集團第二季度股息為每股48仙新加坡元，按年增加6仙。

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記者：伍鍵文