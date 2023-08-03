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【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft　藉文字提示創作樂曲及音效

科技 11:05 2023/08/03

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Meta提到，三款模型都採用公共或 Meta擁有的材料，因此不會出現版權糾紛的問題。（法新社）

Meta在6月開源了AI 語言模型MusicGen，能透過文字提示和已有的旋律轉化為樂曲。Meta宣布再推出開源AI 工具AudioCraft，當中除包含MusicGen外，還加入AudioGen和EnCodec兩個語言模型，助用戶創作更多樂曲和音效。

【生成式AI】YouTube測試自動生成摘要功能　藉AI 總結影片內容

Meta表示，MusicGen和AudioGen分別能生成樂曲和環境音效（例如狗叫、汽車鳴笛、木地板上的腳步聲等），而EnCodec則可無損地壓縮聲音，並生成更高質量的音樂及減少人工痕跡，為音樂家或音效設計師提供靈感，幫助他們快速集思廣益，以新的方式創作他們的作品。

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該公司提到，以上三款模型都採用公共或 Meta擁有的材料，因此不會出現版權糾紛的問題。此外，這也是首次開放源代碼，讓專業人士和研究人員使用自己的數據訓練模型。

責任編輯：陳卓賢

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