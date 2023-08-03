【滅蟲商機】夏日蚊蟲倍增　食肆月花千元滅蟲

夏日，為大地帶來女士的尖叫聲！香港夏天既濕且熱，容易滋生蚊蟲，街上、食肆還有鼠輩橫行，當然還有女士頭號大敵 -- 蟑螂！所以夏天的商業及家庭滅蟲需求都特別強勁，尤其是食肆，每月支出約需1千至2千元。

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香港餐飲聯業協會會董陳強（下圖）擁有多間餐廳，他表示餐廳每周會滅蟲1次，「尤其是日式餐廳，有很多刺身生食，衛生必須更嚴謹，一天要清潔2次」，相對上中餐多高溫煎炸，每天清潔1次就足夠，他們聘請了團業團隊去滅蟲，一年四季全年無間，陳強指滅蟲服務豐儉由人，他的餐廳每月每舖支出約1千至2千多元。

棋子燒鵝聯合創辦人梁麗詩（下圖）表示，他們於全港擁有5間分店，每周都會滅蟲1次，預防蚊滋、曱甴以及老鼠等，「我們使用長期合約，每周支出約300元」，她指出，夏天的蚊蟲比冬天多1倍，必須加緊清潔保障衛生，「雖然冬天蚊蟲較少，但因為是長期合作，承辦商的服務態度也很好，所以不會減少次數。」

蚊患高峰期延長至3至11月

碧瑤蟲害管理有限公司高級營運經理連振飛表示，他們的服務包括害蟲檢查、害蟲種類鑑定、消滅和防治害蟲，以及害蟲監測服務等，「我們採用『綜合蟲害管理』，並使用經漁農自然護理署除害劑條例註冊的滅蟲劑除蟲。」

他指出，季節性因素確實與蟲害管理有很大關係，他們會因應市場在不同季節時對蟲害管理的需求而為客戶提供對應的滅蟲服務。「夏天較多客戶需要滅蚊服務，但近年在全球氣候變化影響下，本港天氣愈來愈炎熱多雨，蚊患高峰期已經由以前4月至9月，延長到3月至11月，以至近年市場對滅蚊服務的需求有所上升。」

除了季節因素外，市場有時亦會有突發的需求，「例如當本港出現以蚊作為傳染媒體的傳染病個案時，我們會有客戶要求提升滅蚊服務次數，由正常每星期1次，增加至隔日，甚至每日1次，即時増強滅蚊效果。」到了冬季，他們則為客戶提供預防性的滅蟲服務，以減輕夏天來臨時蟲患對社區的影響。

連振飛稱，人手短缺是業界現時遇到的問題，「前線蟲害管理人員一般都需要外勤工作，同時亦需要使用各種器材及施用除害劑，從業員必須擁有相關的專業知識及經驗」，故此公司除了在團隊的薪酬及福利上有所調升外，在作業流程上亦引入更多智能化的器材協助日常工作，如為客戶安裝自動驅蚊系統裝置，以及鼠患監察系統等。 「一般而言，物業管理、飲食、零售及物流業對蟲害管理的需求比其他行業大。過去5年，碧瑤的蟲害管理業務由2018年4.43千萬元上升至2022年的9.7千萬元。」

酒精捕鼠人畜無害

香港能多潔榮業有限公司香港及澳門重點客戶拓展及市場總監Casey Stone（下圖）稱，他們的品牌來自英國，於1964年進駐香港，為企業和住家提供蟲害控制解決方案、洗手間衛生服務、工作場所衛生服務和醫療廢料管理解決方案等，「我們的目標客群包括不同企業規模，包括衛生部門、教育及護老、餐飲、食品零售連鎖店及酒店等」，產品對兒童和寵物均安全。以2022年為例，住宅滅蟲服務的收入佔能多潔香港總收入少於10%，大部分收入來自商業領域。

本港傳統的捕鼠方法相對落後，例如是用鼠膠板活活將老鼠餓死，時間既長、方法又殘忍，能多潔則是使用「Ekomille酒精連環捕鼠系統」，不但人畜無害，亦可於2分鐘內殺鼠，每次可以殺鼠70隻，「如果用二氧化碳的話，時間更可縮短至30秒。」除此之外，防霉除黴和企業香薰亦是能多潔的新服務，「香港又濕又熱，除霉的需求很大。」

Stone表示，餐飲業一年四季都需要滅蟲服務，主要針對曱甴、老鼠和飛蟲等，而家居滅蟲則各種蟲類都有，「做商務客必須大量及有效地消滅蟲害，需要預先制定方案；而家居滅蟲則必須要快，舉例說，如果家中出現老鼠，客人的關注度會相當高，要求我們馬上過去。」根據該公司最近兩年的收入分析，夏季蟲害防治收入將比冬季時期增長15%至20%；而就住宅物業而言，夏季收入將比冬季收入高出約50%。

滅蟲項目以曱甴居首

服務平台Toby於2016年成立，提供服務種類繁多，包括美容按摩、家居裝修、搬運及補習等，當中家居服務包括了滅蟲服務，「夏天滅蟲的需求很大，以今年首兩季比較，夏季比春季的生意額飇升了8倍」，Toby數碼營銷經理崔慧妮（下圖）說，當中家居滅蟲佔了7成，企業滅蟲佔3成，滅蟲的項目中，曱甴佔67%、蝨15%、衣魚10%、老鼠4%、白蟻3%、蚊子1%。

根據Toby過往經驗，第二和第三季的滅蟲生意最旺，第一季最淡，「通常Q3會較Q2輕微下跌10%，跌幅多少取決於第三季季尾的天氣是涼抑或熱。」崔慧妮稱，滅蟲服務只佔整體家居服務的6%，夏天來說，清潔需求較大，佔4成，另外洗冷氣則佔約25%。

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本報記者：曾海倫

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