蘭桂坊夏日嗶音樂節2023圓滿結束

蘭桂坊夏日嗶音樂節順利於7月29日至30日一連兩日在蘭桂坊盛大舉行，街道充滿著音樂、舉杯共飲的聲音和興奮的氛圍。音樂節由蘭桂坊協會精心策劃，吸引超過一萬名音樂愛好者和美食家齊聚一堂，共同參與這場為期兩天的街頭派對。



蘭桂坊夏日嗶音樂節 市民和遊客熱情地共享音樂



蘭桂坊夏日嗶音樂節呈現了一個令人印象深刻的本地DJ和音樂家陣容，橫跨多種音樂風格。從下午直至深夜，和安里露天劇場成為音樂節參與者的集中之地，大家隨著表演者的精湛演出，熱情地共享音樂的魅力，現場氣氛高漲，熱烈的氣氛點燃整個蘭桂坊。

▲ 本地DJ和音樂家在蘭桂坊夏日嗶音樂節為觀眾帶來富有感染力的節拍和音樂。

音樂節餐飲慶典 超過100種啤酒及全球美食帶來夏日節慶氛圍



音樂節的餐飲慶典同樣為參與者帶來與別不同的體驗。現場提供超過100種啤酒提供給音樂節參與者，包括Stella Artois、嘉士伯、麒麟和青島等國際知名品牌。其中，特別限量版「7天鮮活」原漿啤酒，由青島啤酒廠直接空運來港，為參與者帶來獨特和尊貴的品嚐體驗。

作為音樂節的重頭戲，日本三得利啤酒品質鑑定師鶴田壯一郎先生向啤酒愛好者示範如何斟出完美的三得利高級麥芽啤酒，讓大家一窺「神泡」品質的秘密。

餐飲慶典不僅限於啤酒，泰國Singha勝獅啤酒與KKday合作，推出勝獅生啤買一送二的優惠，讓參加者一次過品嚐勝獅生啤、豹王啤酒和全新推出的柚子及檸檬味梳打水。

▲ 朋友們舉杯共飲，沉浸於熱鬧氛圍和友情洋溢的蘭桂坊夏日嗶音樂節2023。

音樂節也致力支持本地企業，特別邀請了香港麵包剩食升級再造的初創企業Breer，在音樂節提供以麵包剩食釀造的精釀啤酒，以及為殘疾人士及樂齡人士提供就業機會的社區咖啡店Limitless Coffee，現場提供以香港為靈感的風味咖啡，讓參加者在音樂節中享受雙重美味的滿足。

蘭桂坊夏日嗶音樂節2023成功了吸引超過一萬名市民和遊客在蘭桂坊共同感受由音樂和全球美食帶來的節慶氛圍。一連兩日的音樂節得以完滿舉行，全賴參與者、表演者和合作的餐飲夥伴的支持。蘭桂坊協會向所有為這場難忘體驗作出貢獻的人們致以衷心的感謝。

▲ 蘭桂坊夏日嗶音樂節吸引超過一萬名市民和遊客參與，一連兩日沉浸在音樂和美食帶來的雙重滿足。

欲了解更多蘭桂坊未來的活動和節慶，請瀏覽官方網站 www.lankwaifong.com。



(特約)