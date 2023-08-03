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【港股市況】百威亞太跌5% 恒指低開百點後曾轉升 恒大物業復牌插逾46%（不斷更新）
評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股滙債波動，港股失守兩萬關，恒指低開113點，報19404點。友邦 （01299） 跌2%，滙豐 （00005） 再跌1%。百威亞太 （01876） 績後跌5%。另外，恒大物業 （06666） 復牌後挫逾36%。今日將有長和系、中國鐵塔 （00788） 、電盈 （00008） 、大酒店 （00045） 等公布業績。
港股日誌：
即市走勢：
【10：19】奧園健康 （03662） 復牌第二日再插13.2%，報0.92元，續再創上市低。
【09：55】歐舒丹 （00973） 升3.3%，報24.8元。
【09：50】CRO股造好，藥明生物 （02269） 升4.3%，藥明康德 （02359） 升3.4%，泰格醫藥 （03347） 升3.5%，康龍化成 （03759） 升3.6%。
【09：47】恒指轉升30點，報19547點。
【09：45】恒生科指和國指率先轉升，科指反彈0.3%，報4402點，國指現升9點，報6680點。恒指跌21點，報19499點。
【09：37】華晨中國 （01114） 停牌，停牌前跌1%，報3.94元。
【09：32】蔚來 （09866） 升6.6%，理想 （02015） 升3.9%，小鵬 （09868） 升3.8%。
【09：30】【業績｜醫藥股】百濟神州挫逾4% 次季收入按年增81.8% 淨虧損收窄至3.81億美元
【09：25】【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫36% 未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【09：24】【業績｜啤酒股】百威亞太低開半成 上半年溢利倒退8% 不派中期息
【09：20】恒指低開113點，報19404點。阿里巴巴 （09988） 跌1.5%。恒大物業 （06666） 跌36%。
【09：20】【香港經濟】香港7月標普全球PMI降至49.4 今年私營經濟首現收縮
【09：16】恒指期貨跌85點，報19442點。
【08：39】恒指黑期跌147點，報19353點。
【08：38】恒大物業 （06666） 復牌。
【08：21】【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元 收益大增4.2倍
【08：10】【業績｜啤酒股】百威亞太上半年溢利倒退8% 不派中期息
【07：45】【Morning精點】解讀美國遭惠譽褫奪「AAA」｜酷熱天氣至少持續多三日
【07：30】中概股指數跌4.2%，收報7377點。阿里巴巴美股低港近2.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】評級機構惠譽突下調美國信貸評級，道指跌348點，收報35282點；標指跌63點，報4513點；納指跌310點或2.17%，報13973點。歐股收市挫1.35%。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然