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【港股市況】恒指黑期跌147點 阿里巴巴美股低港逾2% 長和系、中國鐵塔等放榜（不斷更新）
股市 08:42 2023/08/03
評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股滙債波動，港股失守兩萬關，恒指黑期跌147點，報19353點。阿里巴巴美股低港近2.6%。另外，恒大物業 （06666） 今復牌。
今日將有長和系、中國鐵塔 （00788） 、電盈 （00008） 、大酒店 （00045） 等公布業績。
港股日誌：
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即市走勢：
【08：39】恒指黑期跌147點，報19353點。
【08：38】恒大物業 （06666） 復牌。
【08：21】【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元 收益大增4.2倍
【08：10】【業績｜啤酒股】百威亞太上半年溢利倒退8% 不派中期息
【07：45】【Morning精點】解讀美國遭惠譽褫奪「AAA」｜酷熱天氣至少持續多三日
【07：30】中概股指數跌4.2%，收報7377點。阿里巴巴美股低港近2.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
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【07：30】評級機構惠譽突下調美國信貸評級，道指跌348點，收報35282點；標指跌63點，報4513點；納指跌310點或2.17%，報13973點。歐股收市挫1.35%。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然
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