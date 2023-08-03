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【港股市況】恒指黑期跌147點　阿里巴巴美股低港逾2%　長和系、中國鐵塔等放榜（不斷更新）

股市 08:42 2023/08/03

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港股動態不斷更新

評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股滙債波動，港股失守兩萬關，恒指黑期跌147點，報19353點。阿里巴巴美股低港近2.6%。另外，恒大物業 （06666） 今復牌。

今日將有長和系、中國鐵塔 （00788） 、電盈 （00008） 、大酒店 （00045） 等公布業績。

港股日誌：

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即市走勢：

【08：39】恒指黑期跌147點，報19353點。

【08：38】恒大物業 （06666） 復牌。

【08：21】【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元　收益大增4.2倍

【08：10】【業績｜啤酒股】百威亞太上半年溢利倒退8%　不派中期息

【07：45】【Morning精點】解讀美國遭惠譽褫奪「AAA」｜酷熱天氣至少持續多三日

【07：30】中概股指數跌4.2%，收報7377點。阿里巴巴美股低港近2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】評級機構惠譽突下調美國信貸評級，道指跌348點，收報35282點；標指跌63點，報4513點；納指跌310點或2.17%，報13973點。歐股收市挫1.35%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看【下一頁

編輯：姚卓然

市場動向 期貨 中國概念股 港股 港股ADR 指數 恒生指數 阿里巴巴
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