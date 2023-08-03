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【港股市況】創科升半成　恒指半日跌11點　百威亞太績後跌3%　恒大物業復牌插逾46%（不斷更新）

股市 12:01 2023/08/03

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港股動態不斷更新

評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股滙債波動，港股失守兩萬關，恒指低開113點，報19404點。友邦 （01299） 跌2%，滙豐 （00005） 再跌1%。百威亞太 （01876） 績後跌5%。另外，恒大物業 （06666） 復牌後挫逾36%。今日將有長和系、中國鐵塔 （00788） 、電盈 （00008） 、大酒店 （00045） 等公布業績。

港股日誌：

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即市走勢：

【12：42】【盈警盈喜】AEON母企永旺料上半年淨虧損收窄至約1億元　中港業務改善及錄得匯兌收益

【12：35】【九倉系】海港企業上半年基礎淨虧損收窄至7500萬元、不派息　香港馬哥孛羅和香港美利酒店的房價回到疫情前水平

【12：34】【半島酒店母企】大酒店上半年基本盈利2500萬元　香港半島酒店次季平均房租按年升1倍至6097元

【12：11】【業績｜公用股】中國鐵塔上半年多賺近15%　收入增長2.2%　不派中期息

【12：03】【大行報告】大摩郭強盛團隊降中國股市評級至「與大市同步」　一文看清大摩焦點中資股

【12：00】恒指半日跌11點，報19506點，成交額為525億元。創科 （00669） 升半成，百威亞太 （01876） 績後跌3%。

【11：52】澳博 （00880） 升5.4%，報3.69元。

【11：43】摩根士丹利下調中國股票評級，建議投資者應利用基於政府的刺激經濟承諾引發的反彈獲利了結。該行指，投資者的信心仍然非常脆弱，且投資者對3月份以來相當乏力或平淡的寬鬆措施感到失望，仍不願大規模預先配置。即使最近幾天，內地做出了一系列承諾，要刺激經濟增長和提振民營部門，令中資股大振，可是萬一內地寬鬆措施如果乏力平淡，可能不足以讓股價持續上漲。屆時，市場重新關注中國的結構性挑戰，包括地方政府問題和失業問題，而這些問題仍然缺乏詳細的解決方案。

與上次審查相比，在摩根士丹利28個發展中國家市場配置框架中，中國的排名從第3位降至第13位。

【11：26】藥明系走強，藥明巨諾 （02126） 走高10.6%，報2.92元。至於藥明生物 （02269） 和藥明康德 （02359） 升2.7%及2.6%。

【11：04】恒指走低127點，報19390點。

【10：57】【停牌】華晨中國中途停牌　同系新晨動力一同停牌

【10：47】美高梅 （02282） 升5%，報10.68元。【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元　收益大增4.2倍

【10：43】理想 （02015） 升3.2%，報173.6元。理想L9 Pro正式上市，中國統一零售價為42.98萬元人民幣，並已開啟訂購。

【10：39】友邦 （01299） 早市曾跌逾2%，現從低位回升，現跌幅收窄至0.3%，報75元。

【10：28】恒指跌45點，報19472點。

【10：19】奧園健康 （03662） 復牌第二日再插13.2%，報0.92元，續再創上市低。

【09：55】歐舒丹 （00973） 升3.3%，報24.8元。

【09：54】【內房危機】遠洋集團挫逾2%　境内子企本金20億人幣到期債延期兌付方案遭否決

【09：50】CRO股造好，藥明生物 （02269） 升4.3%，藥明康德 （02359） 升3.4%，泰格醫藥 （03347） 升3.5%，康龍化成 （03759） 升3.6%。

【09：47】恒指轉升30點，報19547點。

【09：45】恒生科指和國指率先轉升，科指反彈0.3%，報4402點，國指現升9點，報6680點。恒指跌21點，報19499點。

【09：38】華晨中國 （01114） 停牌，停牌前跌1%，報3.94元。新晨動力 （01148） 亦告停牌，停牌前報0.275元，無升跌無成交。

【09：32】蔚來 （09866） 升6.6%，理想 （02015） 升3.9%，小鵬 （09868） 升3.8%。

【09：30】【業績｜醫藥股】百濟神州挫逾4%　次季收入按年增81.8%　淨虧損收窄至3.81億美元

【09：25】【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫36%　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」

【09：24】【業績｜啤酒股】百威亞太低開半成　上半年溢利倒退8%　不派中期息

【09：20】恒指低開113點，報19404點。阿里巴巴 （09988） 跌1.5%。恒大物業 （06666） 跌36%。

【09：20】【香港經濟】香港7月標普全球PMI降至49.4　今年私營經濟首現收縮

【09：16】恒指期貨跌85點，報19442點。

【08：39】恒指黑期跌147點，報19353點。

【08：38】恒大物業 （06666） 復牌。

【08：21】【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元　收益大增4.2倍

【08：10】【業績｜啤酒股】百威亞太上半年溢利倒退8%　不派中期息

【07：45】【Morning精點】解讀美國遭惠譽褫奪「AAA」｜酷熱天氣至少持續多三日

【07：30】中概股指數跌4.2%，收報7377點。阿里巴巴美股低港近2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】評級機構惠譽突下調美國信貸評級，道指跌348點，收報35282點；標指跌63點，報4513點；納指跌310點或2.17%，報13973點。歐股收市挫1.35%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看【下一頁

編輯：姚卓然

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