【恒指夜期+北水】北水趁低撈貨　全日吸資逾34億　買騰訊快手中移動沽滙豐　恒指夜期升83點（不斷更新）

港股雖然錄三連跌，北水就持續趁低撈貨，全日錄34.2億元淨流出。資金主力買騰訊 （00700） ，股份吸資4.9億元，快手 （01024） 及中移動 （00941） 分別錄2.8及2.6億元淨流入；淨流出方面，滙豐 （00005） 及中海油 （00883） 分別走資3及1.7億元。

恒指夜期升84點，報19523點。

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滙豐阿里巴巴跌2% 恒指全日跌96點 百威亞太績後跌4% 恒大物業復牌插逾47%

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 創科實業 96.95 +4.2 +10 21 藥明生物 45.35 +3.4 +9 37 小米集團 12.06 +0.8 3 104 京東 150.3 -1.6 -7 40 滙豐 62.9 -2.0 -33 11 阿里巴巴 93.15 -2.1 -37 24

評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股滙債波動，港股經歷昨日大跌後喘穩，恒指全日跌96點，報19420點，滙豐 （00005） 並未止跌，與阿里巴巴 （09888） 一同跌2%。百威亞太 （01876） 績後跌4%。另外，恒大物業 （06666） 復牌後挫逾47%。今日將有長和系、中國鐵塔 （00788） 、電盈 （00008） 、大酒店 （00045） 等公布業績。

港股日誌：

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大行報告：

【大行報告】大摩郭強盛團隊降中國股市評級至「與大市同步」 一文看清大摩焦點中資股

即市走勢：

【18：35】北水趁低撈貨 全日吸資逾34億 買騰訊快手中移動沽滙豐 恒指夜期升83點

【18：05】【業績｜電盈】電訊盈科中期淨虧損擴至4.86億 中期息微增2%至每股9.77分、現價周息率9.6厘（第二版）

【17：15】【業績｜長和系】長和半年少賺41% 減派中期息1成至0.756元

【17：00】【業績│長和系】長實中期純利跌兩成至103億元、息維持0.43元 李澤鉅：樓市仍然充滿挑戰

【16：10】恒指全日跌96點，報19420點，成交額為1011億元。阿里巴巴 （09988） 跌2%，百威亞太 （01876） 績後跌4%。

【16：00】恒指U盤前跌97點，報19419點。科指升0.4%，報4407點。

【15：50】阿里巴巴 （09988） 跌約1.8%，報93.4元。

【15：48】【香港加息】星展香港：正考慮上調P息、加幅將參考同業 惟未透露具體時間

【15：21】恒指尾市轉跌68點，報19447點。恒生科指升0.5%，報4411點。

【15：15】珍酒李渡 （06979） 8.2%，報10.16元。

【14：51】【騰訊700】騰訊自研「騰訊混元大模型」已進入應用內部測試階段 可進行內容創作

【14：49】恒大汽車 （00708） 跌7.7%，報1.67元。

【14：43】【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元 大摩：未來60日股價逾80%機會跑贏大市（第二版）

【14：28】獲大摩郭強盛團隊納焦點股名單的金蝶國際 （00268） 現升7.8%，報13.82元。

【14：14】【虛擬資產】HashKey：獲證監升級牌照 可向散戶提供虛擬資產交易服務

【13：58】濠賭股走強，美高梅 （02282） 升7%，澳博 （00880） 升6%，新濠 （00200） 、永利 （01128） 升逾3%，金沙 （01928） 升2.9%，銀娛 （00027） 升1.7%。

【13：53】【停牌】華晨中國中途停牌 據報通過債權重組計劃

【13：21】恒指轉升121點，報19638點。

【13：08】神威藥業 （02877） 抽升3.8%，報8.88元。公司中午發盈喜，預料溢利預期將較去年同期增加約45%至50%，至4.8億元至4.97億元人民幣。

【13：03】【業績｜食品】日清食品次季核心盈利少賺15% 「受累內房低迷、年輕人失業率較高」

【13：00】恒指午後初段跌41點，報19477點。恒生科指升0.2%，報4400點。

【12：42】【盈警盈喜】AEON母企永旺料上半年淨虧損收窄至約1億元 中港業務改善及錄得匯兌收益

【12：35】【九倉系】海港企業上半年基礎淨虧損收窄至7500萬元、不派息 香港馬哥孛羅和香港美利酒店的房價回到疫情前水平

【12：34】【半島酒店母企】大酒店上半年基本盈利2500萬元 香港半島酒店次季平均房租按年升1倍至6097元

【12：11】【業績｜公用股】中國鐵塔上半年多賺近15% 收入增長2.2% 不派中期息

【12：00】恒指半日跌11點，報19506點，成交額為525億元。創科 （00669） 升半成，百威亞太 （01876） 績後跌3%。

【11：52】澳博 （00880） 升5.4%，報3.69元。

【11：43】摩根士丹利下調中國股票評級，建議投資者應利用基於政府的刺激經濟承諾引發的反彈獲利了結。該行指，投資者的信心仍然非常脆弱，且投資者對3月份以來相當乏力或平淡的寬鬆措施感到失望，仍不願大規模預先配置。即使最近幾天，內地做出了一系列承諾，要刺激經濟增長和提振民營部門，令中資股大振，可是萬一內地寬鬆措施如果乏力平淡，可能不足以讓股價持續上漲。屆時，市場重新關注中國的結構性挑戰，包括地方政府問題和失業問題，而這些問題仍然缺乏詳細的解決方案。

與上次審查相比，在摩根士丹利28個發展中國家市場配置框架中，中國的排名從第3位降至第13位。

【11：26】藥明系走強，藥明巨諾 （02126） 走高10.6%，報2.92元。至於藥明生物 （02269） 和藥明康德 （02359） 升2.7%及2.6%。

【11：04】恒指走低127點，報19390點。

【10：57】【停牌】華晨中國中途停牌 同系新晨動力一同停牌

【10：47】美高梅 （02282） 升5%，報10.68元。【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元 收益大增4.2倍

【10：43】理想 （02015） 升3.2%，報173.6元。理想L9 Pro正式上市，中國統一零售價為42.98萬元人民幣，並已開啟訂購。

【10：39】友邦 （01299） 早市曾跌逾2%，現從低位回升，現跌幅收窄至0.3%，報75元。

【10：28】恒指跌45點，報19472點。

【10：19】奧園健康 （03662） 復牌第二日再插13.2%，報0.92元，續再創上市低。

【09：55】歐舒丹 （00973） 升3.3%，報24.8元。

【09：54】【內房危機】遠洋集團挫逾2% 境内子企本金20億人幣到期債延期兌付方案遭否決

【09：50】CRO股造好，藥明生物 （02269） 升4.3%，藥明康德 （02359） 升3.4%，泰格醫藥 （03347） 升3.5%，康龍化成 （03759） 升3.6%。

【09：47】恒指轉升30點，報19547點。

【09：45】恒生科指和國指率先轉升，科指反彈0.3%，報4402點，國指現升9點，報6680點。恒指跌21點，報19499點。

【09：38】華晨中國 （01114） 停牌，停牌前跌1%，報3.94元。新晨動力 （01148） 亦告停牌，停牌前報0.275元，無升跌無成交。

【09：32】蔚來 （09866） 升6.6%，理想 （02015） 升3.9%，小鵬 （09868） 升3.8%。

【09：30】【業績｜醫藥股】百濟神州挫逾4% 次季收入按年增81.8% 淨虧損收窄至3.81億美元

【09：25】【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫36% 未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」

【09：24】【業績｜啤酒股】百威亞太低開半成 上半年溢利倒退8% 不派中期息

【09：20】恒指低開113點，報19404點。阿里巴巴 （09988） 跌1.5%。恒大物業 （06666） 跌36%。

【09：20】【香港經濟】香港7月標普全球PMI降至49.4 今年私營經濟首現收縮

【09：16】恒指期貨跌85點，報19442點。

【08：39】恒指黑期跌147點，報19353點。

【08：38】恒大物業 （06666） 復牌。

【08：21】【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元 收益大增4.2倍

【08：10】【業績｜啤酒股】百威亞太上半年溢利倒退8% 不派中期息

【07：45】【Morning精點】解讀美國遭惠譽褫奪「AAA」｜酷熱天氣至少持續多三日

【07：30】中概股指數跌4.2%，收報7377點。阿里巴巴美股低港近2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】評級機構惠譽突下調美國信貸評級，道指跌348點，收報35282點；標指跌63點，報4513點；納指跌310點或2.17%，報13973點。歐股收市挫1.35%。

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編輯：姚卓然