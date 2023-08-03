▲ 【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元 收益大增4.2倍

受移除COVID-19相關的旅遊及入境限制以及到訪率上升的正面影響，美高梅中國 （02282） 第二季收益淨額為7.41億美元，較去年季度1.43億美元增加418%及較2019年第二季度增加5%。

美高梅第二季收益淨額為7.4億美元，大增4.2倍，經調整物業EBITDAR為2.09億美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為虧損5,200萬美元，而較2019年第二季度增加21%。第二季經調整物業EBITDAR利潤率為28.3%，而2019年第二季度為24.5%。

其中，娛樂場收益增454%至6.7億美元，主場地賭枱投注額升576%至28.7億美元，主場地賭枱贏額升495%至6.3億美元，主場地賭枱贏率為21.8%，較去年同期的24.8%低3個百分點。

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編輯：姚卓然