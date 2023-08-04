【業績｜濠賭股】美高梅次季EBITDA轉賺、市佔率較疫前大增　大摩：未來60日股價8成機率跑贏（第二版）

▲ 【業績｜濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDAR轉盈賺2.09億美元 收益大增4.2倍

美高梅中國 （02282） 公布，上半年經調整物業EBITDA轉虧為盈，由去年同期虧損3.4億元，轉賺31.6億元。美高梅中國上半年經營收益增2.3倍至106.5億元。以列帳基準計，美高梅中國上半年盈利8.2億元，去年同期虧損24億元，每股基本盈利為21.6港仙。

美高梅中國不派中期息。公司指出，2023年上半年在澳門博彩市場市佔率達14.9%，較2019年時的9.5%明顯上升，公司歸因於獲額外授出198張賭枱和專注中高端市場策略。

美高梅中國周四已因應控股股東美高梅國際酒店（美：MGM）披露次季業績時，披露第二季和上半年初步財務表現。單計第二季，美高梅中國總收益按年增4.2倍至58.1億港元，季度經調整EBITDA轉賺17.5億港元，列帳盈利為6.7億港元。

美高梅特別指出，上季收益較2019年疫情前同期高出5%。

大摩：美高梅第二季業績有驚喜

摩根士丹利認為，美高梅第二季經調整物業EBITDA相當於2.09億美元，較該行估計為高，相關利潤率亦上升，同時債務減少，但中場市佔率則按季下跌0.9個百分點至14.6%，惟仍較2019年第二季高4.6個百分點。

大摩預計，美高梅股價於未來60日有逾80%機會跑贏大市，主要由於第二季業績有驚喜，而且在成本控制得宜，中場再投資比率亦低於同業，預期2023年及2024年EBITDA有潛在上升空間。大摩維持美高梅「增持」評級，目標價15元，重申為行業首選。

第二季博彩收益大增4.5倍

單計第二季，美高梅中國的娛樂場收入按年增4.5倍至6.7億美元，主場地（中場）賭枱投注額增5.8倍至28.72億美元，主場地賭枱贏額增近5倍至6.26億美元，中場業務佔集團博彩收入84%。

美高梅重申，大部分娛樂場貴賓客戶由公司直接通過自身市場推廣渠道物色，而自2021年底已暫停與主要博彩中介人的貴賓業務。

至6月底，美高梅中國淨負債225.7億元，資本負債比率為116.3%，較去年底的250億元和119%，有所改善。

（第二版加入大摩評論）

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編輯：姚卓然