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【業績｜啤酒股】百威亞太跌3%　上半年溢利倒退8%、不派中期息　CEO：料夏季銷情向好（第二版）

股市 14:22 2023/08/03

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【業績｜啤酒股】百威亞太上半年溢利倒退8%　不派中期息

啤酒股百威亞太 （01876） 上半年收入增長14%至36.7億美元，毛利率升26個基點至50.9%，溢利為5.8億美元，倒退8%，總銷量增加9.4%至49,456十萬公升啤酒，不派中期息。

百威亞太首席執行官及聯席主席楊克表示，自2月起中國所有銷售渠道出現強勁增長，預期受疫情影響最大的夜場及高端餐廳的良好勢頭持續。而夏季為啤酒銷售旺季，加上中國消費者更願意購買高端啤酒，對夏季銷情為集團帶來的貢獻樂觀。

百威亞太周四（3日）低開5.5%，報17.24元，創逾九個月低。

中國銷量增加11%　低綫城市有發展空間大

集團次季總銷量增9.5%至27,381十萬公升，收入升14.9%至19.6億美元，毛利率升121個基點至51.6%，而溢利則跌13.9%至2.8億美元。第二季度，在中國區，由於集團有效地推動高端及超高端品類的增長，整體銷量增加11%。受益於品牌組合增強及渠道重新開放，每百升收入實現高單位數增長帶動收入增長19.6%。

同時，中國區的高端及超高端品類銷量佔比提高，第二季的合計銷量按年增長約25%，收入增長超過20%。百威創新產品，包括百威金尊和黑金，收入實現強勁的雙位數增長，而超高端品類的銷量亦實現了強勁的雙位數增長。因此，中國的正常化除息稅折舊攤銷前盈利於第二季增長22%。

楊克指，中國為全球最大的啤酒市場，但高端化進程只在中段，高端及超高端的市佔率仍少於一半，集團作為高端或以上的啤酒市場領導者，料可持續受惠，同時，低綫城市有發展空間大，維持今年將業務拓展至220個城市的目標，現時進度符合甚至略為好於預期，故集團對未來增長有信心。

韓國受累消費稅及高通脹

亞太地區東部銷量下降2.4%，收入及每百升收入分別下降7.1%及4.8%。至於韓國市場，上季在基數較高的條件下，韓國的銷量下降了低單位數，加上自4月起，由於不利的包裝組合和消費稅增加3.57%，每百升收入下降了中單位數。楊克承認韓國市場正面對挑戰，高通脹問題拖累行業，但相信該等因素及政府限制帶來的影響是短暫，並預期將會按季改善。

（第二版加入記者會內容）

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編輯：姚卓然、袁諾曦

港股 消費稅 總銷量 百威亞太（01876） 啤酒 南韓
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