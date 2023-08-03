【業績｜啤酒股】百威亞太低開半成　上半年溢利倒退8%　不派中期息

▲ 【業績｜啤酒股】百威亞太上半年溢利倒退8% 不派中期息

啤酒股百威亞太 （01876） 上半年收入增長14%至36.7億美元，毛利率升26個基點至50.9%，溢利為5.8億美元，倒退8%，總銷量增加9.4%至49,456十萬公升啤酒，不派中期息。

百威亞太周四（3日）低開5.5%，報17.24元，創逾九個月低。

集團次季總銷量增9.5%至27,381十萬公升，收入升14.9%至19.6億美元，毛利率升121個基點至51.6%，而溢利則跌13.9%至2.8億美元。

第二季度，在中國區，由於集團有效地推動高端及超高端品類的增長，整體銷量增加11%。受益於品牌組合增強及渠道重新開放，每百升收入實現高單位數增長帶動收入增長19.6%。

同時，中國區的高端及超高端品類銷量佔比提高，第二季的合計銷量按年增長約25%，收入增長超過20%。百威創新產品，包括百威金尊和黑金，收入實現強勁的雙位數增長，而超高端品類的銷量亦實現了強勁的雙位數增長。因此，中國的正常化除息稅折舊攤銷前盈利於第二季增長22%。

至於亞太地區東部銷量下降2.4%，收入及每百升收入分別下降7.1%及4.8%。韓國的銷量下降了低單位數。 自4月1日起，由於不利的包裝組合和消費稅增加3.57%，每百升收入下降了中單位數。

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編輯：姚卓然