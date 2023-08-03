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【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除

股市 15:07 2023/08/03

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【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤

富士康集團創始人郭台銘在臉書發文指，台灣在世界經濟扮演的角色，重要性遠遠大於烏克蘭。只要台灣發生戰爭，從軍事的角度，也許能夠抵擋3個月，但對於世界經濟的衝擊，是巨大的，對華爾街金融秩序的影響，是立即的。郭台銘指若台海發生戰爭，世界金融市場是抵擋不住海嘯般的衝擊。然而，該帖文目前已被刪除。

台海若發生戰爭，不用一個月，甚至不用一小時，只要十秒鐘，華爾街股市就會崩盤，世界就會發生天翻地覆的變化。

郭台銘指出，台灣的主流民意是要和平、不要戰爭、超過三分之二的中間選民都選擇和平。畢竟，台海戰爭對世界經濟的毀滅性打擊，是不可估量的。

郭台銘前往美國，探訪《世界是平的》作家Thomas Friedman，郭台銘稱相談甚歡，Friedman在造訪北京後發文，中美雙方在當今世界局勢缺一不可，「中國經濟崩潰而美國依然能繁榮的想法，根本是天方夜譚」，並提出中美兩國「相互競爭是必然，相互合作是必然，找到二者之間的平衡也是必然。否則，我們都將在21世紀面臨極其糟糕的前景」。

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記者：譚志偉

美股 港股 經濟 中國市場 地緣政治 經濟數據表現 貿易戰 外交 富士康 郭台銘
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