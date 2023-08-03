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【美國評級】摩通戴蒙直斥降評級荒謬：有AAA國家都要靠美國

股市 06:22 2023/08/03

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【美國評級】摩通戴蒙直斥降評級荒謬：有3條A的國家都要依賴美國

評級機構的評分，應該是一個絕對的分數，還是一個相對的分數？摩根大通CEO戴蒙認為，美國的評級應該全球最高，遭惠譽降評級並不重要。戴蒙成為對評級機構開火的重要銀行家之一。

「這並不真是太重要，因為是市場決定借貸成本，而不是評級機構。」戴蒙接受外電訪問時續指，最可笑的是，其他比美國信貸評級更高的國家，仍需依賴由美國創造的穩定，以及依賴美國軍隊。

「這些國家有AAA評級而不是美國，簡直是荒謬」，戴蒙說，美國仍是地球上最繁榮的國家，而且是地球上最安全的國家。

關於債務上限成為兩黨鬥爭的手段，戴蒙認為，應該取消債務上限，兩黨都利用了它，並為市場播下了不穩定的種子。

AI已改變遊戲規則

對於AI（人工智能）發展，戴蒙談到，人工智能科技例如ChatGPT，已改變遊戲規則，似乎可以幫助未來世代活得更長久、生活得更好，但認為需用得其所，他擔心壞人也會使用它。

至於美國經濟，他認為獲得消費及商業活動強勁的支撑，以及低失業率及健康的資產負債表等。「表現幾好，即使會陷入衰退」，戴蒙去年指經濟有完美風暴，他最新指出，風暴部份雲層仍在。他最擔心是烏克蘭戰爭，以及儲局為控制資產負債表的量化緊縮。

另外，戴蒙猛烈抨擊監管機構收緊美國的銀行資本要求，對該建議極大失望。

「銀行將被迫持有更多資本，以當作咕𠱸來抵禦各種風險，這將影響到消費者，因為銀行因而放棄推出很多產品，這將會在美國按揭市場發生」，戴蒙指，部份銀行的內部風險模型會更貼近儲局，「如果我係儲局，我就會好小心謹慎地說自己的模型是完美，請記住，儲局的模型並無顯示到通脹，更無顯示加息到5厘。」

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】美國遭惠譽褫奪AAA　重演12年前戲碼、當年股匯債表現如何？

【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意

【銀行危機】美國監管機構避銀行危機重演　要求銀行加強應急融資計畫

【銀行危機】美國監管機構公布對銀行業改革　8大銀行一級資本要求增近2成　變相收緊貸款

記者：譚志偉

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