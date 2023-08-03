【內房危機】遠洋集團20億人民幣債券延期兌付觸礁、進入30日寬限期　半日股價跌1%

內房股遠洋集團 （03377） 20億元人民幣境內債券延期兌付方案觸礁。遠洋集團周三公布，附屬公司遠洋控股中國舉行兩場「18遠洋01」債券持有人會議，首次會議上表決分期7次支付到期本金連利息的方案，惟最終以53.7%反對，23.3%贊成及22.9%棄權，不獲通過。

值得留意是，要求遠洋控股中國按期全額兌付公司債券本息的決議案獲53.7%贊成，6.2%反對及40.1%棄權，獲得通過。

遠洋集團表示，在第二次會議上，兩項決議案「豁免第二次公司債券持有人會議通知 、臨時提案等期限及監票相關程序」、「增加公司債券本金兌付寬限期條款」，就分別以51.7%和50.3%贊成獲得通過，同意給予公司債券存續期內公司債券本金兌付日30日寬限期。

遠洋集團表示，最新已全額兌付公司債券的應計利息，但未償付本金，已表明面對流動性困難，無法如期支付本金，正尋求妥善化解債務問題，「承諾不逃廢債」。

遠洋集團今日半日跌1%，新造0.445港元，成交744萬港元。

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編輯：李哲毅