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【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」

股市 09:50 2023/08/03

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【恒大危機】停牌500日恒大物業周四復牌　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」

恒大物業 （06666） 發公告指，已充分履行所有復牌指引要求，周四（3日）恢復買賣。恒大物業表示，預計未來收入及淨利潤均可維持與物業行業頭部企業相當的增長水平，「財務風險低，可保障本公司持續生產經營」。恒大物業強調，集團擁有足夠資產進行業務運營。

恒大物業復牌後挫48.7%，報1.18港元，創上市新低，成交1.9億港元。

恒大物業提到，已公布此前逾期的財務業績，且認為上一任核數師羅兵咸在其辭任函提出的事項已得到圓滿解決；完成對涉134億元（人民幣，下同）的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，並採取適當的補救措施。

停牌500日恒大物業周四復牌　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」，看【下一頁】

恒大物業：涉及134億質押擔保董事已離職 不存在監管疑慮

復牌指引要求恒大物業需就管理層的誠信，證明沒有合理的監管疑慮，恒大物業指出，涉及134億元質押擔保事件的所有董事已經離職，不存在監管疑慮，董事會架構的調整，解決並糾正了此前獨立調查結果中所反映公司管理層與恒大集團缺乏獨立性的問題。

恒大物業由2022年3月21日停牌，暫停交易前報2.3元，市值約248.64億元，至今已停牌500日。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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編輯：李哲毅

港股 中國恒大（03333） 恒大物業（06666）
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