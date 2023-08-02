【美國經濟】美國財政部再度提高發債規模　美債息升穿4.1厘關

在惠譽公布下調美國違約評級，觸發股滙債市波動之際，美國財政部公布，下周再融資債券發行規模提升至1030億美元，較5月的960億美元增加70億美元，為2021年以來首次提高季度再融資發行規模。債券供應增加觸發債價回落，債息上升，美國10年期國債息率升至4.1厘。

縮表成加大發債誘因

財政部表示其稅收收入低於預期，加上聯儲局縮表令其國債持有量減少，令政府需要向公眾出售更多規模的國債，以重建現金儲備。當局在聲明中指，未來長期發債規模的增加，將取決於財政狀況以及聯儲局持續縮減債券投資組合的時間。

BMO資本市場策略師表示，下一季度或會有更大規模的債券發行，令拋售情況有機會持續，現時最大關鍵是投資者會否願意在周五（4日）公布非農數據前，趁低買入債券。

各項年期的債券發行規模均增加

當局公布，將於下周二（8日）發行420億美元3年期債券，下周三（9日）發行380億美元10年期債券，下周四（10日）發行230億美元30年期債券。 2年期和5年期債券發行規模將每月增加30億美元，3年期每月增加20億美元，7年期每月增加10億美元。

此外，當局又計劃將10年期債券的新發行和續發行規模各自增加30億美元，30年期債券新發行和續發行各增加20億美元，20年期債券新發行和續發行則各增加10億美元。2年期浮息債券的8月和9月續發行規模分別增加20億美元，10月新發行規模則增加20億美元。

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編輯：葉志偉