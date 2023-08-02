  • 29°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美國財政部再度提高發債規模　美債息升穿4.1厘關

股市 22:24 2023/08/02

分享：

分享：

在惠譽公布下調美國違約評級，觸發股滙債市波動之際，美國財政部公布，下周再融資債券發行規模提升至1030億美元，較5月的960億美元增加70億美元，為2021年以來首次提高季度再融資發行規模。債券供應增加觸發債價回落，債息上升，美國10年期國債息率升至4.1厘。

縮表成加大發債誘因

財政部表示其稅收收入低於預期，加上聯儲局縮表令其國債持有量減少，令政府需要向公眾出售更多規模的國債，以重建現金儲備。當局在聲明中指，未來長期發債規模的增加，將取決於財政狀況以及聯儲局持續縮減債券投資組合的時間。

BMO資本市場策略師表示，下一季度或會有更大規模的債券發行，令拋售情況有機會持續，現時最大關鍵是投資者會否願意在周五（4日）公布非農數據前，趁低買入債券。

各項年期的債券發行規模均增加

當局公布，將於下周二（8日）發行420億美元3年期債券，下周三（9日）發行380億美元10年期債券，下周四（10日）發行230億美元30年期債券。 2年期和5年期債券發行規模將每月增加30億美元，3年期每月增加20億美元，7年期每月增加10億美元。

此外，當局又計劃將10年期債券的新發行和續發行規模各自增加30億美元，30年期債券新發行和續發行各增加20億美元，20年期債券新發行和續發行則各增加10億美元。2年期浮息債券的8月和9月續發行規模分別增加20億美元，10月新發行規模則增加20億美元。

相關文章：

【新股IPO】Arm據報9月赴美上市、估值最高達700億美元　擬集資100億美元

【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意

編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 財政政策 經濟 美國財政部 縮表 國債 美國 美國聯儲局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒大危機】停牌500日恒大物業周四復牌　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」

下一篇文章

【李寧旗下】非凡領越上半年扭虧為盈賺8000萬元　受惠鞋履品牌Clarks併表
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【恒指夜期+ADR】夜期急轉直下　中概股指數跌5%　受累美債息4.1厘（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急轉直下　中概股指數跌5%　受累美債息4.1厘（不斷更新）
【美股市況】財政部增發債美債息撲4.1厘　VIX指數升逾1成　道指跌294點，納指跌2%（不斷更新）
【美股市況】財政部增發債美債息撲4.1厘　VIX指數升逾1成　道指跌294點，納指跌2%（不斷更新）
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款