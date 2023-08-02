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【電動車】小鵬汽車美股跌5.1%　自動駕駛副總裁吳新宙將離職、李力耘接手

股市 21:47 2023/08/02

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【電動車】小鵬汽車美股跌5.1%　自動駕駛副總裁吳新宙將離職、李力耘接手

小鵬汽車 （09868） （美：XPEV）自動駕駛副總裁吳新宙離職，據報吳新宙可能會加盟芯片巨頭NVIDIA（英偉達，美：NVDA），小鵬汽車董事長何小鵬在社交媒體表示：「因爲家庭和多方面的原因，（吳）新宙在去年下半年表示要回到美國，裏面原因很多，但是我非常尊重和認可他的思考。」

小鵬汽車7月交付量，在內地車廠中排名第六，美股現跌5.1%，報19.025美元，折合較港收市的70.6港元高水5.1%。

何小鵬指出，小鵬XNGP負責人李力耘會接手智駕團隊。何小鵬又稱，之後自己仍將親自帶領自動駕駛及研發園隊，又稱集團目標無變，為了在今年年內完成智能輔助駕駛系統開通50城市而努力，並且全力支持其戰略合作夥伴大眾集團。

何小鵬又稱，未來小鵬會做出更面向AI的組織變化，相信過去軟件定義汽車，會變為AI定義汽車，將重構小鵬智能團隊將AD（輔助駕駛）、車艙、機器大腦，汽車電子電氣架構（EEA），以及多個創新項目，整合為更強大的智能團隊，並增加智能規劃及營運團隊，自己也會親自帶軍這個大團隊。

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港股 美股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車－W（09868）
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