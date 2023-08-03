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【業績｜醫藥股】百濟神州挫逾4%　次季收入按年增81.8%　淨虧損收窄至3.81億美元

股市 09:29 2023/08/03

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【業績｜醫藥股】百濟神州次季收入按年增81.8%　淨虧損收窄至3.81億美元

百濟神州 （06160） 公布次季業績，期內產品收入約5.54億美元，按年增81.8%；淨虧損約3.81億美元，按年收窄32.6%；每股蝕0.28元。

百濟神州周四（3日）挫4.6%，報117元，為四連跌。

百濟神州上季百悅澤在美國的銷售額為2.24億美元，按年增152.9%，內地百悅澤銷售額為4,850萬美元，按年增長32.2%。另外，上季百澤安在中國的銷售額為1.50億美元，按年增42.5%。百濟神州次季毛利率82.7%，按年增6.1個百分點，毛利率增長主要是百悅澤和百澤安單位成本較低。

百濟神州截至6月底，現金、現金等價物、受限資金和短期投資為35億美元，去年底則為45億美元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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責任編輯：李哲毅

港股 百濟神州（06160）
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