▲ 【互聯網監管】網信辦倡限制未成年人每日智能手機使用時長 每晚10時後自動關閉非必要App

內地網信辦繼出手限制青少年打機時間後，周三（2日）發布《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》，文件提及將限制未成年人使用移動智能終端（即智能手機、平板）時長，但家長可自行設置獲豁免App，文件同時建議禁止智能手機在每日晚上10時至次日早上6時向未成年人提供服務，意味將將限制未成年人上網、社交平台及直播等。

征求意見稿指出，移動智能終端應為不同年齡段的未成年人用戶提供差異化使用時長管理服務，當超過每日使用時限，要求智能手機及平板等終端應自動關閉除特定必要應用程序和家長自定義豁免的App之外的其他程式。

文件將未成年人劃分下5個年齡區間，並要求移動互聯網信息服務提供者應為未成年人提供分齡內容服務。

使用時長管理

不滿8周歲 默認使用總時長不超過40分鐘 8周歲以上不滿16周歲 默認使用總時長不超過1小時 16周歲以上不滿18周歲 默認使用總時長不超過2小時 未成年人模式中，家長自定義設置可被豁免的應用程序

網信辦適齡推薦內容

不滿3周歲 兒歌、啟蒙教育等親子陪伴類節目內容，建議以聲音為主 3周歲以上不滿8周歲 啟蒙教育、興趣素養、通識教育等節目內容 8周歲以上不滿12周歲 通識教育、知識科普、生活技能、具有正向引導意義的娛樂性內容和適合本年齡段認知能力的新聞資訊等 12周歲以上不滿16周歲 推薦通識教育、學科教育、知識科普、生活技能、具有正向引導意義的娛樂性內容和適合本年齡段認知能力的新聞資訊等 16周歲以上不滿18周歲 適合本年齡段認知能力、健康向上的信息內容

網信辦提到，當未成年人用戶連續使用移動智能終端時長超過30分鐘，移動智能終端應發出休息提醒，在未成年人模式下，移動智能終端每日22時至次日6時期間禁止向未成年人提供服務。

網信辦稱，部分App不受使用時長和時間段限制，包括保障人身安全的應急類App；曾在有關主管部門備案的教育類App；經App分發平台認證的工具類App。

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責任編輯：李哲毅