【內銀股】交銀助財政部在港發行國債　為今年第二期人民幣國債

交通銀行 （03328） 公布，該行助內地財政部通過本港金管局債務工具中央結算系統（CMU），面向機構投資者在港發行120億元人民幣國債。包括增發2025到期60億元人民幣國債，增發2026年期30億元人民幣國債及新發5年期30億元人民幣國債。

是次人民幣國債認購總額達424.1億元，超額認購3.5倍，截至今年7月底，財政部在港發行人民幣國債合計2730億元，今次亦是財政部在港發行的第二期人民幣國債，120億發行金額與今年首次發行規模一致。

自2009年起，財政部已連續15年在港發行人民幣國債，離岸人民幣國債在港持續發行有助滿境外增持優質人民幣資產需求，完善離岸人民幣基準收益率曲綫，支持中資企業「走出去」及推動人民幣國際化。並鞏固香港作爲國際金融中心和全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，促進離岸人民幣債券融入全球金融市場 。

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編輯：葉志偉