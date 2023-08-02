【一級玩家】美泰招聘「首席UNO玩家」　超筍待遇8月10日截止申請

相信不少人玩過卡牌遊戲《UNO》，但有沒想過可靠它賺錢？美國玩具公司美泰（Mattel）正招聘「首席UNO玩家」（Chief UNO Player），時薪更超過200英鎊（約1,993港元），不知讀者有沒有興趣應徵？

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美泰正在招聘的「首席UNO玩家」將要負責測試和介紹即將推出的遊戲「UNO Quatro」。預計每天工作4小時，每週工作4天，連續4個星期，總收入為17,776美元（約13.8萬港元）。

招聘要求除了熱愛UNO遊戲，還要「性格開朗、可以與路過的任何人交談和挑戰」。這家以生產 Barbie 娃娃而在近期大熱的玩具公司，美泰公司表示正在尋找一位「友善且善於製造良好氣氛」的玩家，並且希望他們能夠帶UNO到任何地方：「我們正在尋找能在遊戲中與陌生人互動，熱衷於進行Draw 4（罰抽4張卡牌）的人」。

申請將於8月10日截止

工作內容包括能夠輕鬆接受采訪，以及創作和主演社交內容，還必須能夠「長時間坐著」、「舉起並搬運22.5公斤重物」，並在現場「搭建遊戲桌和帳篷」。有興趣的人可在UNO TikTok頻道上申請，申請人要製作短片並回答有關他們玩遊戲時最喜歡的回憶，還有為什麼應該選擇他做「首席UNO玩家」的問題。

美泰全球遊戲主管Ray Adler表示：「我們不斷尋求為玩家們創造與UNO互動的新方式，很高興能為終極 UNO 玩家提供一個職位，幫助玩家們推出我們的全新遊戲。」

紐約市職位的申請將於8月10日截止，該職位將於2023年9月13日履新。

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責任編輯：李智賢

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