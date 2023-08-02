外區客心儀維港滙高層單位享海景　斥1.95萬元承租1房戶

香港置業林軒霆表示，暑假旺季，區內租盤迅速被市場消化。其中西九龍維港滙3B座高層B室，實用面積約308平方呎，屬1房間隔，向西望海景。林軒霆指，業主以約1.98萬元放租2星期後吸引區外客洽詢，雙方經議價後以1.95萬元租出，實用呎租約63.3元。據悉，新租客為情侶，心儀單位間隔實用，而且外望海景，故睇樓1次即決定承租。

資料顯示，業主2021年4月以約901萬元購入上述單位，現享約2.6厘租金回報。

延伸閲讀【多相】MONACO MARINE低座示位及會所陪你睇 長廳三房戶 享園林池景【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映 【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

同場加映 【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機