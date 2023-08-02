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外區客心儀維港滙高層單位享海景　斥1.95萬元承租1房戶

股樓投資 19:47 2023/08/02

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香港置業林軒霆表示，暑假旺季，區內租盤迅速被市場消化。其中西九龍維港滙3B座高層B室，實用面積約308平方呎，屬1房間隔，向西望海景。林軒霆指，業主以約1.98萬元放租2星期後吸引區外客洽詢，雙方經議價後以1.95萬元租出，實用呎租約63.3元。據悉，新租客為情侶，心儀單位間隔實用，而且外望海景，故睇樓1次即決定承租。

資料顯示，業主2021年4月以約901萬元購入上述單位，現享約2.6厘租金回報。

延伸閲讀【多相】MONACO MARINE低座示位及會所陪你睇 長廳三房戶 享園林池景【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 維港滙 香港置業

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