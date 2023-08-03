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【在家工作】調查：強制員工返回辦公室或引離職潮

商業 13:00 2023/08/03

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自從疫情讓全球企業都開始讓員工在家工作，也讓工作模式有了大改變，在家工作不僅讓員工有更大空間照顧家庭，也減少不必要的通勤時間，這也導致不少企業想員工重回到辦公室工作時，令員工抗拒。有調查更指多達76%員工會因為結束在家工作而跳槽，29%要求員工返回辦公室的企業更有招聘困難。

【鬧上法庭】澳上班族爭取在家工作恆常化　工會狀告澳洲聯邦銀行

辦公室諮詢公司Unispace一項調查發現，42%要求員工重返辦公室的公司，員工流失率高於預期。29%執行重返辦公室政策的公司更在招聘方面遇到困難。調查反映就算雇主知道重返辦公室的規定會導致人員流失，但他們還沒有準備好應對由此導致的嚴重問題。

同時根據Greenhouse報告，如果企業決定取消靈活的工作時間安排，會有多達76%的員工準備跳槽，而在就職市場較弱勢的群體，員工考慮其他跳槽的可能性也高出22%。而美國聯邦準備系統（Fed）的《居民經濟和決策調查》（SHED）亦指，如企業取消靈活工作模式，轉向傳統工作模式的話，員工的不滿等同於減薪 2-3%。

賦選擇權、誘員工重返辦公室

靈活的工作政策成為企業獲取和保留人才的最終堡壘。Greenhouse 發現42%的應徵者，會徹底拒絕缺乏靈活性的職位。反過來，SHED的調查也證實，每周有幾天在家工作的員工會非常珍惜這種安排。

Greenhouse 報告將員工的優先事項分別是增加薪酬（48%）、更高的工作保障（34%）、職業發展機會 (32%)、更好的靈活工作政策（28%）和更積極的公司文化 (27%)。換言之若排除薪酬、保障、晉升等以職業為中心的因素，「靈活的工作政策」排在員工優先考慮的首位。

Unispace的調查還加入了另一個因素：選擇權。根據Unispace的報告，員工對辦公室的最高感受是快樂（31%）、積極性（30%）和興奮（27%）。然而，對於那些有強制辦公室回報的人來說，這三種感覺都會分別下降27%、26%和22%。換句話說，如果是出於員工的自由選擇，而不是被迫，員工其實更願意返回辦公室。
 

【全球暖化】環球氣溫上升　服裝製造商押注涼爽面料

責任編輯：李智賢

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