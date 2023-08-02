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【盈警｜華置】華人置業料上半年少賺逾78%　非上市證券股息收入大減

股市 19:27 2023/08/02

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【盈警｜華置】華人置業料上半年少賺逾78%　非上市證券股息收入大減

「大劉」劉鑾雄及太太甘比陳凱韻旗下華人置業  （00127）  發盈警，預計上半年收入跌72%至82%，以去年同期收入11.81億元推算，中期收入介乎2.13億至3.31億元。華人置業又料，中期溢利減少介乎78%至88%，按去年中期蝕8.71億元估算，華人置業上半年蝕10.45億至19.16億元。

華置解釋，收入及溢利減少原因是一項非上市股本證券股息收入減少，今年上半年確認來自一間持有位於香港物業發展項目（佔 10%權益）之接受投資公司之股息收入3600萬元，去年同期則為9.5億元。華置又稱，由於利率飆升，上半年財務費用按年增加近倍至 1.09億元。

此外，華置通過損益以反映公平值的投資及財資產品的中期業績轉虧為盈。華置上半年出售證券投資及財資產品，預計已變現收益約5800萬元及公平值變動之未變現虧損約5600萬元，同時通過損益以反映公平值的證券投資及財資產品的利息收入約800萬，去年同期為1700萬元。

不過，華置提到，上半年投資物業之公平值變動收益1.91億元，去年同期則錄1.04億元，主要是受惠一項位於英國之重建物業之公平值增加。

相關文章：

【華置127】華人置業陳凱韻：通關後商場銷售額增20%、送千萬元現金券配合消費券　預告旗下兩商場本周起有姜濤生日慶祝活動

【華人置業】華置去年虧轉盈、淨賺11.5億元不派息　證券投資及財資產品虧損減少86%

責任編輯：李哲毅

港股 劉鑾雄 陳凱韻 華人置業（00127）
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