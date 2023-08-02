NOVO LAND 7月錄逾百宗租賃個案　準新婚客即睇即1.28萬租一房

中原地產鄺家進表示，暑假租務旺季帶動，屯門新晉大型屋苑NOVO LAND租賃成交活躍，7月份錄得約105宗租賃成交，平均實用呎租約33元。

其中NOVO LAND 1B期3座中層M室，實用面積303平方呎，一房間隔，獲同區準新婚客即睇即租，月租叫價1.28萬元，議價後以1.23萬元成交，實用呎租40.6元。業主於2022年9月以480.74萬元以一手買入，現租出享約3.1厘租金回報。

鄺家進指，NOVO LAND 盤源快速收窄，現時約有30個租盤，包括開房式至三房單位，開放式戶最平叫價9500元、一房戶最平叫租1.2萬元，兩房最平1.3萬元。

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