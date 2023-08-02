  • 30°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NOVO LAND 7月錄逾百宗租賃個案　準新婚客即睇即1.28萬租一房

股樓投資 19:31 2023/08/02

分享：

分享：

中原地產鄺家進表示，暑假租務旺季帶動，屯門新晉大型屋苑NOVO LAND租賃成交活躍，7月份錄得約105宗租賃成交，平均實用呎租約33元。

其中NOVO LAND 1B期3座中層M室，實用面積303平方呎，一房間隔，獲同區準新婚客即睇即租，月租叫價1.28萬元，議價後以1.23萬元成交，實用呎租40.6元。業主於2022年9月以480.74萬元以一手買入，現租出享約3.1厘租金回報。

鄺家進指，NOVO LAND 盤源快速收窄，現時約有30個租盤，包括開房式至三房單位，開放式戶最平叫價9500元、一房戶最平叫租1.2萬元，兩房最平1.3萬元。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

點擊圖片放大
+10
+9

 

 

同場加映 【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

同場加映 【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

屯門 NOVO LAND 1B期 NOVO LAND 中原地產 二手市場

上一篇文章

外區客心儀維港滙高層單位享海景　斥1.95萬元承租1房戶

下一篇文章

【iM會客室】港股忽然急插 銀行股業績檢閱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
青龍頭豪景花園三房移民盤　大減150萬元沽　呎價7603元
青龍頭豪景花園三房移民盤　大減150萬元沽　呎價7603元
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款