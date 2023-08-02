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為泰黨提名地產大亨角逐總理 執政聯盟排除前進黨

環球政治 19:03 2023/08/02

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泰國前進黨雖於大選贏得最多議席，但該黨堅持修改侮辱王室法例，遭到軍方反對。國會第二大黨為泰黨將前進黨排除出執政聯盟，並提名60歲地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）競逐總理之位。

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國會下議院中，前進黨擁151席，而為泰黨擁141席。但前進黨提出修改侮辱王室罪的立場，導致軍方不滿，大多數上議院議員也表明不會支持前進黨。

為泰黨黨魁Cholnan Srikaew周三（2日）表示，前進黨未能獲得所需的支持，泰國反對派組成的8黨聯盟指派為泰黨爭取其他政黨支持，以籌組政府。 

Cholnan更指其他政黨不接受以任何形式修改侮辱王室罪，部分政黨甚至指無論如何都不會加入有前進黨在內的政府。

新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情 【下一頁】

因此為泰黨通知前進黨要退出聯盟，而為泰黨將提名該黨總理候選人斯雷塔角逐總理。

Cholnan承諾支持前進黨提出的利民政策，並指為泰黨不介意前進黨不投票給斯雷塔。

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責任編輯：鄭錦玲

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