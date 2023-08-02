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【大戶增持】獨立股評人David Webb增持雅視光學至逾10%
股市 19:01 2023/08/02
獨立股評人David Webb向聯交所披露，於7月27日完成增持100萬股雅視光學 （01120） ，每股作價0.81元，涉資81萬元。David Webb於雅視光學的股權由9.97%增至10.23%，以今日收市價0.81元計，所持貨值3201萬元。
參考雅視光學近期成交，David Webb應是於7月25日入市，7月27日「T+2」完成交易後申報股權變動。雅視光學7月25日全日成交104.6萬股或84.7萬元。
David Webb上次申報增持雅視光學為去年8月，當時入股價為0.73元，持股量剛好升穿9%而按規例申報。
雅視光學年初至今股價累升29%，但與David Webb 2019年買賣時價格約1.83元相比，近4年累跌逾半。
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編輯：麥德銘
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