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【大戶增持】獨立股評人David Webb增持雅視光學至逾10%

股市 19:01 2023/08/02

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【大戶增持】獨立股評人David Webb增持雅視光學至逾10%

獨立股評人David Webb向聯交所披露，於7月27日完成增持100萬股雅視光學 （01120） ，每股作價0.81元，涉資81萬元。David Webb於雅視光學的股權由9.97%增至10.23%，以今日收市價0.81元計，所持貨值3201萬元。

參考雅視光學近期成交，David Webb應是於7月25日入市，7月27日「T+2」完成交易後申報股權變動。雅視光學7月25日全日成交104.6萬股或84.7萬元。

David Webb上次申報增持雅視光學為去年8月，當時入股價為0.73元，持股量剛好升穿9%而按規例申報。

雅視光學年初至今股價累升29%，但與David Webb 2019年買賣時價格約1.83元相比，近4年累跌逾半。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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編輯：麥德銘

股權變動 增持 港股 David Webb 雅視光學（01120）
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