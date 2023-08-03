【鬧上法庭】澳上班族爭取在家工作恆常化　工會狀告澳洲聯邦銀行

隨著摩根大通行政總裁Jamie Dimon、 Tesla老闆Elon Musk等企業領袖，呼籲結束疫情期間的遠程工作安排，有澳洲工會正在開創先例，將該國最大的銀行告上法庭，爭取讓員工有權要求在家辦公，而澳洲政府更要求在家辦公成為常態。悉尼大學健康與工作研究網絡負責人John Buchanan更表示，澳洲勞動市場正經歷深刻變化，而且「永遠不會回到原來的世界」。

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澳洲聯邦銀行最近就被澳洲工會告上法庭，挑戰其逼令員工要有一半時間在辦公室工作的指令。工會指銀行事前未充分諮詢員工意見，很多員工認為在家工作的效率更高。而澳洲第三大銀行澳洲國民銀行，亦在要求500名高層返回辦公室工作後，與工會達成共識，接受包括500名高層在內的全體員工有權要求在家工作。負責與澳洲政府談判的社區和公共部門工會秘書Melissa Donnelly更表示，在家工作對辦公文化帶來的影響已遠超新冠疫情本身。

智庫警告：失業率上升將失議價能力

有研究機構指「員工在家辦公的要求」與「老闆要員工返回辦公室命令」之間，在全球都有著很大分歧。調查發現，工人想要每周有2天在家辦公，是老闆能接受的兩倍。負責該調查的ifo宏觀經濟中心副主任Mathias Dolls更直言，這種分歧不可能回到疫情流行之前。

澳大利亞研究所未來工作中心主任Jim Stanford表示，個別工會與企業的協議，不一定能結束這種分歧：「如果失業率上升，雇主將獲得更多議價能力。大多數工人當然是強烈希望繼續在家辦公，但相信大多數雇主都在希望人們重返工作崗位。」

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責任編輯：李智賢

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