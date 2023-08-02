【材•智論@iM網欄】實踐ESG必備 智能洗手間

每當筆者與建築、物業、裝修、建材等行內人士談及ESG（環境、社會及企業管治）這個話題，往往都會由洗手間開始說起。因為洗手間是每個物業都一定會有的設施，而洗手間內其實有很多設備都可以更好地配合ESG元素，以加強企業的ESG實踐。上回提及了間隔（Cubicle）物料的選購要注意符合多項國際標準，今回再分享一下其他方面。

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現時不少新建商場或翻新物業的洗手間，都會配備「智能洗手間系統」並應用了物聯網技術（IOT）。智能洗手間系統的功能多多，包括但不限於：LED指示燈顯示洗手間廁格內的使用情況、沖水感應器於使用後進行自動沖水、感應自動門減少人手接觸、廁紙感應器及潔手液感應器可監測洗手間內物資使用情況等等。而智慧廁所系統後台的儀錶板亦有一體化的設計介面，可演示、監控和記錄數據，方便管理人員使用。

事實上，智能洗手間系統在開發時，就已經全面考慮ESG的元素，務求在物料、技術、功能等各方面，盡力實踐ESG原則，建設出更健康、衛生、環保的洗手間環境。以下讓我舉一些實例，讓大家可以見微知著。

在環境（E）方面，漏水感應器的應用可以預防洗手間因漏水而導致的浪費和損失；沖水感應器只在需要時才觸發沖水，最大限度地減少用水量；感應自動門的使用提升衛生水平，減少因接觸而引致的細菌和病毒的傳播；而廁紙、潔手液和垃圾桶感應器，則有助於監測和優化資源使用，促進可持續發展。

在社會（S）方面，智能洗手間系統的功能，例如LED指示燈顯示廁格的使用情況和感應自動門，提升用戶體驗和便利性，為公眾提供了舒適和乾淨的洗手間環境，大大促進了公共健康。

在企業管治（G）方面，物聯網技術的應用展示了企業對技術創新和不斷進步的承諾。智能洗手間系統的儀錶板，可根據用戶要求設計不同的操作介面，實現最有效的設施管理和維護。通過優化資源管理、維護和監測，企業展示了其優良的管理水平，並有效節約成本、改善營運和提供更優質的服務。

智能洗手間系統的應用，不但提升了物業的設施水平，更體現了企業在追求環境可持續性、社會健康和有效管治方面的努力。這種對ESG原則的實踐不僅對企業和用戶大有好處，也為打造更美好的社會和環境作出了積極的貢獻。筆者相信，智能洗手間將會在香港加速普及化，成為每個實踐ESG企業及物業的必備設施。

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作者簡介： 撰文：黃志明（Eddy） 集寶建業有限公司創辦人 集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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